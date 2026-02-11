Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе

Извор:
РТРС
11.02.2026
22:21
Коментари:0
Паоло Замполи, специјални представник САД за глобалну сарадњу рекао је да му је велика част што је у Републици Српској и како каже "жели да се наше земље зближе".
"Драго ми је што сам овдје као високо рангирани владин званичник и што могу да покажем добру вољу да нас још више ујединим, у свим сферама, од пословања до спортске, културне и јавне дипломатије. Разговарао сам са премијером Српске Савом Минићем о још једном примарном циљу за нас, а то је "Слобода 250", рођендан САД, јер славимо 250 година постојања. Имаћемо догађаје који ће трајати неколико мјесеци током године, а које ће организовати не само Влада САД већ и градови, државе, конзулати и амбасаде. Питао сам премијера да подржи ту иницијативу у сарадњи са амбасадом и он нам је пружио подршку. Предсједник САД је усмјерен на пословање, као што сви знамо, и жели да донесе мир и благостање народу. То је његова агенда. Знамо колико је Балкан важан и желимо да поново дефинишемо односе између наших земаља, јер ту увијек има мјеста за побољшање", каже Замполи.
Премијер Српске му је како каже дао веома важну фасциклу у којој су многи пројекти који би могли занимати САД.
- Мој посао је да донесем ову фасциклу и да је подијелим са својим колегама у Државном секретаријату, Министарству трговине, Министарству енергетике, Министарству финансија и да видимо како да успоставимо бржу сарадњу између наших земаља. Мој посао је да спојим људе у оквиру глобалног партнерства. Знате да је наша држава веома велика и да много извозимо, тако да ће из тога произаћи много добрих ствари које заједно можемо да урадимо - каже Замполи.
Истиче да је имао састанак и са Милорадом Додиком.
- Дивно је представљати САД кад сваки дан имамо све више пријатеља. Мислим да сви воле мог предсједника, јер се он залаже за мир. Част ми је и привилегија да служим предсједнику и народу САД. Он је донио мир у осам земаља, а ускоро ће и у деветој, за мање од годину дана свог мандата. Зато радимо на "Трамповој награди за мир". Желимо да се наше земље зближе и драго ми је што сам овдје као високо рангирани владин званичник и што могу да покажем добру вољу да нас још више ујединим, у свим сферама, од пословања до спортске, културне и јавне дипломатије. Република Српска је однедавно веома активна у свом дипломатском ангажману са САД - каже Замполи.
Република Српска
Тришић Бабић: Спремала се елиминација Републике, али Српска из свега изашла јача
Истакао је да мора рећи да је на путу још од Давоса и да није био присутан у САД током посјете делегације Српске САД, али се захвалио свима што су посјетили његову земљу.
- Увијек сте добродошли. Чуо сам укратко да је посјета добро прошла и било би добро да тако и остане, да учврстимо везе између наших земаља, што би било добро за све. Сви они који се залажу за мир су важни како бисмо се спојили. Требало би да сви будемо пријатељи и да сарађујемо - наводи Замполи.
Замполи каже да постоји много ствари које се могу заједнички урадити.
- Мој тим ће сарађивати са амбасадама, као и вашим људима и сигуран сам да ћемо сви бити веома задовољни. Радујем се скором повратку. Мислим да је пријатељство са САД кључно, јер волимо да имамо пријатеље широм свијета. Имамо мало пријатеља и вољели бисмо да их имамо више. Мислим да ће резултати показати да је посјета била успјешна и да смо склопили пријатељство - каже он.
Наводи да је већ рекао премијеру, да вјерује да су ту неки веома занимљиви пројекти.
- Спремни смо за сарадњу и да брзо напредујемо у оквиру мандата мог предсједника. Сигуран сам да су пројекти добри. Убијеђен сам да ће моји људи брзо дјеловати, јер видим да су ваши људи спремни за сарадњу - каже Замполи.
На питање како процјењује да ће се овај мандат предсједника Трампа даље одвијати будући да га већ дуже вријеме познаје, каже "само 30 година".
Република Српска
Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели
- Политичари су стално препрека. Сви ми радимо у влади. Предсједник Трамп доноси мир и просперитет нашој земљи, првенствено Америци, јер су га изабрали Американци. Наравно, желимо да донесемо просперитет и у другим земљама и сви би требало да живе просперитетно, да имају добре послове, а економија је најважнија за једну земљу - каже Замполи.
Замполи је на крају послао и поруку грађанима Српске.
- Потрудите се да прођете квалификације за Фифу да бисте ускоро дошли у моју земљу. Не брините, поријеклом сам Италијан, а Италија се још није квалификовала. Немојте се осјећати лоше ако их не прођете. У сваком случају ћу вас дочекати раширених руку - поручио је Замполи, преноси РТРС.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
58
22
40
22
30
22
21
Тренутно на програму