Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе

Извор:

РТРС

11.02.2026

22:21

Замполију велика част што је боравио у Републици - жели да се САД и Српска још више зближе
Фото: ATV

Паоло Замполи, специјални представник САД за глобалну сарадњу рекао је да му је велика част што је у Републици Српској и како каже "жели да се наше земље зближе".

"Драго ми је што сам овдје као високо рангирани владин званичник и што могу да покажем добру вољу да нас још више ујединим, у свим сферама, од пословања до спортске, културне и јавне дипломатије. Разговарао сам са премијером Српске Савом Минићем о још једном примарном циљу за нас, а то је "Слобода 250", рођендан САД, јер славимо 250 година постојања. Имаћемо догађаје који ће трајати неколико мјесеци током године, а које ће организовати не само Влада САД већ и градови, државе, конзулати и амбасаде. Питао сам премијера да подржи ту иницијативу у сарадњи са амбасадом и он нам је пружио подршку. Предсједник САД је усмјерен на пословање, као што сви знамо, и жели да донесе мир и благостање народу. То је његова агенда. Знамо колико је Балкан важан и желимо да поново дефинишемо односе између наших земаља, јер ту увијек има мјеста за побољшање", каже Замполи.

Премијер Српске му је како каже дао веома важну фасциклу у којој су многи пројекти који би могли занимати САД.

- Мој посао је да донесем ову фасциклу и да је подијелим са својим колегама у Државном секретаријату, Министарству трговине, Министарству енергетике, Министарству финансија и да видимо како да успоставимо бржу сарадњу између наших земаља. Мој посао је да спојим људе у оквиру глобалног партнерства. Знате да је наша држава веома велика и да много извозимо, тако да ће из тога произаћи много добрих ствари које заједно можемо да урадимо - каже Замполи.

Истиче да је имао састанак и са Милорадом Додиком.

- Дивно је представљати САД кад сваки дан имамо све више пријатеља. Мислим да сви воле мог предсједника, јер се он залаже за мир. Част ми је и привилегија да служим предсједнику и народу САД. Он је донио мир у осам земаља, а ускоро ће и у деветој, за мање од годину дана свог мандата. Зато радимо на "Трамповој награди за мир". Желимо да се наше земље зближе и драго ми је што сам овдје као високо рангирани владин званичник и што могу да покажем добру вољу да нас још више ујединим, у свим сферама, од пословања до спортске, културне и јавне дипломатије. Република Српска је однедавно веома активна у свом дипломатском ангажману са САД - каже Замполи.

Тришић Бабић прес

Република Српска

Тришић Бабић: Спремала се елиминација Републике, али Српска из свега изашла јача

Истакао је да мора рећи да је на путу још од Давоса и да није био присутан у САД током посјете делегације Српске САД, али се захвалио свима што су посјетили његову земљу.

- Увијек сте добродошли. Чуо сам укратко да је посјета добро прошла и било би добро да тако и остане, да учврстимо везе између наших земаља, што би било добро за све. Сви они који се залажу за мир су важни како бисмо се спојили. Требало би да сви будемо пријатељи и да сарађујемо - наводи Замполи.

Замполи каже да постоји много ствари које се могу заједнички урадити.

- Мој тим ће сарађивати са амбасадама, као и вашим људима и сигуран сам да ћемо сви бити веома задовољни. Радујем се скором повратку. Мислим да је пријатељство са САД кључно, јер волимо да имамо пријатеље широм свијета. Имамо мало пријатеља и вољели бисмо да их имамо више. Мислим да ће резултати показати да је посјета била успјешна и да смо склопили пријатељство - каже он.

Наводи да је већ рекао премијеру, да вјерује да су ту неки веома занимљиви пројекти.

- Спремни смо за сарадњу и да брзо напредујемо у оквиру мандата мог предсједника. Сигуран сам да су пројекти добри. Убијеђен сам да ће моји људи брзо дјеловати, јер видим да су ваши људи спремни за сарадњу - каже Замполи.

На питање како процјењује да ће се овај мандат предсједника Трампа даље одвијати будући да га већ дуже вријеме познаје, каже "само 30 година".

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

- Политичари су стално препрека. Сви ми радимо у влади. Предсједник Трамп доноси мир и просперитет нашој земљи, првенствено Америци, јер су га изабрали Американци. Наравно, желимо да донесемо просперитет и у другим земљама и сви би требало да живе просперитетно, да имају добре послове, а економија је најважнија за једну земљу - каже Замполи.

Замполи је на крају послао и поруку грађанима Српске.

- Потрудите се да прођете квалификације за Фифу да бисте ускоро дошли у моју земљу. Не брините, поријеклом сам Италијан, а Италија се још није квалификовала. Немојте се осјећати лоше ако их не прођете. У сваком случају ћу вас дочекати раширених руку - поручио је Замполи, преноси РТРС.

Паоло Замполи

Република Српска

