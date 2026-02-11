Logo
Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

11.02.2026

22:30

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац
Фото: Pixabay

У сарајевској опštini Нови Град вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Полицијској управи Нови Град у 21.30 сати пријављено је да је у улици Адема Буће непознати мушкарац употријебио оружје.

На терен су одмах упућени полицијски службеници који су оперативним радом лоцирали и пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је пуцао.

Hapšenje, lisice

Србија

Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

- Оперативним радом на терену, полицијски службеници су пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је употријебио ватрено оружје и он је тренутно под контролом полицијских службеника - потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

Више информација о околностима догађаја биће познато након окончања увиђаја и даљње истраге.

Пуцњава

Сарајево

хапшење

