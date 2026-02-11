Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

Полицијској управи Нови Град у 21.30 сати пријављено је да је у улици Адема Буће непознати мушкарац употријебио оружје.

На терен су одмах упућени полицијски службеници који су оперативним радом лоцирали и пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је пуцао.

- Оперативним радом на терену, полицијски службеници су пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је употријебио ватрено оружје и он је тренутно под контролом полицијских службеника - потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

Више информација о околностима догађаја биће познато након окончања увиђаја и даљње истраге.