Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен мушкарац

11.02.2026
22:30
Коментари:0
У сарајевској опštini Нови Град вечерас је дошло до употребе ватреног оружја, потврђено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Полицијској управи Нови Град у 21.30 сати пријављено је да је у улици Адема Буће непознати мушкарац употријебио оружје.
На терен су одмах упућени полицијски службеници који су оперативним радом лоцирали и пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је пуцао.
- Оперативним радом на терену, полицијски службеници су пронашли мушкарца за којег постоји основ сумње да је употријебио ватрено оружје и он је тренутно под контролом полицијских службеника - потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.
Више информација о околностима догађаја биће познато након окончања увиђаја и даљње истраге.
