Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

11.02.2026
21:02
Права драма одиграла се данас у Новом Пазару када је мушкарац Б. Џ. ухапшен након што је на улици, у близини једне школе, пред полицајцем вербално пријетио жени да ће је убити.
Према сазнањима полиције, осумњичени је у једном тренутку руком кренуо ка својој торби, што је изазвало хитну реакцију присутних полицајаца који су спријечили могући крвави сценарио.
Током интервенције повријеђен је школски полицајац који је задобио лаку тјелесну повреду лијеве руке и одмах је збринут у Општој болници у Новом Пазару.
Б. Џ. је, како се наводи, пружао активан отпор приликом хапшења, али су га полицајци савладали и привели. Накнадним прегледом његове торбе пронађен је нож.
Према доступним информацијама, осумњичени је и раније више пута пријављиван због породичног насиља, преноси Информер.
