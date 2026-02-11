Logo
Large banner

Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Извор:

Информер

11.02.2026

21:02

Коментари:

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем
Фото: Танјуг/АП

Права драма одиграла се данас у Новом Пазару када је мушкарац Б. Џ. ухапшен након што је на улици, у близини једне школе, пред полицајцем вербално пријетио жени да ће је убити.

Према сазнањима полиције, осумњичени је у једном тренутку руком кренуо ка својој торби, што је изазвало хитну реакцију присутних полицајаца који су спријечили могући крвави сценарио.

Током интервенције повријеђен је школски полицајац који је задобио лаку тјелесну повреду лијеве руке и одмах је збринут у Општој болници у Новом Пазару.

илу-струја-11012026

Бања Лука

Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

Б. Џ. је, како се наводи, пружао активан отпор приликом хапшења, али су га полицајци савладали и привели. Накнадним прегледом његове торбе пронађен је нож.

Према доступним информацијама, осумњичени је и раније више пута пријављиван због породичног насиља, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

prijetnje

napad

Нови Пазар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тест личности открива колико сте склони лагању

Занимљивости

Тест личности открива колико сте склони лагању

1 ч

0
Струја

Бања Лука

Струје сутра неће бити у више бањалучких улица

1 ч

0
Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Свијет

Завршен састанак Трампа и Нетанијахуа: Ево шта је поручено

1 ч

0
Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

Свијет

Рукометашице Борца у сјајној форми, циљ напад на титулу

1 ч

0

Више из рубрике

Радник пао са зграде

Хроника

Радник погинуо након пада са зграде у Бањалуци, огласило се ОЈТ

3 ч

0
Горан Котаран током суђења 2006. године

Хроника

Опасни убица Горан Котаран излази из затвора након 20 година!

4 ч

2
Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

Хроника

Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

4 ч

0
Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Хроника

Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

21

32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

21

30

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

21

20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

21

19

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner