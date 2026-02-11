Акција "Лан": Заплијењена већа количина дувана, више ухапшених

Извор:
АТВ
11.02.2026
16:58
Коментари:0
Државна агенција за истраге и заштиту у сарадњи са Управом за индиректно опорезивање данас је у оквиру акције Лан лишила слободе 15 лица и заплијенила велику количину дувана, цигарета, оружја и експлозива, чиме је спречена огромна штета по државни буџет.
Оперативна акција спроведена је на 19 локација широм Босне и Херцеговине, у Шамцу, Доњем Жабару, Градачцу, Бањалука, Челинцу, Лакташима и Палу. Слободе је лишено 15 лица осумњичених за удруживање ради чињења кривичних дјела и недозвољен промет акцизних производа.
Приликом претреса полиција је привремено одузела око 10 тона дувана у листу, 1.840 килограма ситно резаног дувана, 3.955 паклица цигарета, 90.500 ручно мотаних цигарета, више машина за резање, пуњење и мотaње цигарета, прецизне ваге, компресоре и празне филтере, аутоматску пушку са оквиром и 120 метака, 3 бомбе и прашкасту материју која асоцира на дрогу спид.
Према првим процјенама, овом акцијом је по основу неплаћене акцизе државни буџет оштећен за око 2,7 милиона КМ. Након криминалистичке обраде, приведени ће бити предати Тужилаштву Босне и Херцеговине, док истрага наставља да открива све детаље око мреже илегалне трговине.
