Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту

Аутор:

Огњен Матавуљ

11.02.2026

16:38

Зграда са које је пао радник и погинуо у Бањалуци
Фото: АТВ

Грађевински радник (58) погинуо је данас приликом пада са зграде у изградњи у центру Бањалуке, сазнаје АТВ.

Несрећа се догодила на градилишту у улици Бана др Тодора Лазаревића. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Бањалука и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Ускоро опширније...

19

18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

19

15

Милијардерка кромпир бира сама

19

09

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

19

04

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

19

00

Централне вијести, 11.02.2026.

