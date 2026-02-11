Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту

Аутор:Огњен Матавуљ
11.02.2026
16:38
Грађевински радник (58) погинуо је данас приликом пада са зграде у изградњи у центру Бањалуке, сазнаје АТВ.
Несрећа се догодила на градилишту у улици Бана др Тодора Лазаревића. Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници ПУ Бањалука и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Ускоро опширније...
