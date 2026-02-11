МУП Српске послао важно обавјештење

11.02.2026
15:50
Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске саопштило је да ће од сутра до петка, 13. фебруара, бити реализована тактичка вјежба на војном полигону "Мањача".
Вјежба ће трајати од сутра у 7.30 часова до петка у 7.30.
"Вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини ове локације, па обавјештавамо јавност да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", истичу из МУП-а.
Центар за обуку организује вјежбу за припаднике Специјалне антитерористичке јединице и Управе за полицијску подршку из области "Топографије".
