МУП Српске послао важно обавјештење

11.02.2026

15:50

Коментари:

0
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске саопштило је да ће од сутра до петка, 13. фебруара, бити реализована тактичка вјежба на војном полигону "Мањача".

Вјежба ће трајати од сутра у 7.30 часова до петка у 7.30.

"Вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини ове локације, па обавјештавамо јавност да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", истичу из МУП-а.

Игор Додик

Република Српска

Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама

Центар за обуку организује вјежбу за припаднике Специјалне антитерористичке јединице и Управе за полицијску подршку из области "Топографије".

МУП Републике Српске

