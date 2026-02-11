"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

11.02.2026
13:30
Данас је пети и посљедњи дан такмичења UAE SWAT Challenge гдје елитни специјалци бројних свјетских полицијских (и војних) агенција имају полигон у којем се мјери физичка снага.
"Рамини" Специјалци из Специјалне полицијске јединице Федералне управе полиције (СПЈ ФУП) су дисквалификовани након што нису прошли полигон.
Специјална антитерористичка јединица МУП-а Републике Српске (САЈ МУП РС) имају нешто виши редни број, те се њихов наступ очекује у току дана, пише Црна Хроника.
Полигон који је назван “Obstacle Course” се састоји од низа препрека које тим од пет чланова мора савладати у најкраћем могућем времену.
На полигону су препреке као што су успони ужетом и пењање по конопцима, monkey bars или водоравна љестве, Jacob's ladder или високо љестве, прелазак преко вертикалних и хоризонталних зидова, мреже за пењање, љуљање преко ужета, котрљање кроз цилиндричне препреке, Ninja boards или прелазак са једне плоче на друго без додиривања тла…
Полигон који тестира снагу, агилност, издржљивост, тимски рад и координацију свих чланова SWAT тима се сматра као један од најзахтјевнијих задатака у ових пет дана UAE SWAT Challengea.
У укупном ранкингу Специјална полицијска јединица ФУП-а тренутно заузима 98. мјесто, а на крају дана ће се знати њихов коначан резултат.
