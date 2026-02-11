Logo
Large banner

"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали

11.02.2026

13:30

Коментари:

0
"Рамини" специјалци нису прошли тест физичке снаге, организатори их дисквалификовали
Фото: Instagram

Данас је пети и посљедњи дан такмичења UAE SWAT Challenge гдје елитни специјалци бројних свјетских полицијских (и војних) агенција имају полигон у којем се мјери физичка снага.

"Рамини" Специјалци из Специјалне полицијске јединице Федералне управе полиције (СПЈ ФУП) су дисквалификовани након што нису прошли полигон.

САЈ још није наступио

Специјална антитерористичка јединица МУП-а Републике Српске (САЈ МУП РС) имају нешто виши редни број, те се њихов наступ очекује у току дана, пише Црна Хроника.

Полигон који је назван “Obstacle Course” се састоји од низа препрека које тим од пет чланова мора савладати у најкраћем могућем времену.

рамо исак ramo isak

БиХ

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

На полигону су препреке као што су успони ужетом и пењање по конопцима, monkey bars или водоравна љестве, Jacob's ladder или високо љестве, прелазак преко вертикалних и хоризонталних зидова, мреже за пењање, љуљање преко ужета, котрљање кроз цилиндричне препреке, Ninja boards или прелазак са једне плоче на друго без додиривања тла…

Полигон који тестира снагу, агилност, издржљивост, тимски рад и координацију свих чланова SWAT тима се сматра као један од најзахтјевнијих задатака у ових пет дана UAE SWAT Challengea.

У укупном ранкингу Специјална полицијска јединица ФУП-а тренутно заузима 98. мјесто, а на крају дана ће се знати њихов коначан резултат.

Подијели:

Тагови :

UAE SWAT Challenge 2026

Рамо Исак

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радан Остојић

Друштво

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

3 ч

0
Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Друштво

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

3 ч

0
Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица

Друштво

Почела санација ударних рупа на магистралном путу Костајница-Козарска Дубица

5 ч

0
Људи спремнији да помогну кад су у сиромашном окружењу

Друштво

Људи спремнији да помогну кад су у сиромашном окружењу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Трагедија у Бањалуци: Радник погинуо на градилишту

16

03

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

15

58

Влада Српске сутра и о Стратегији за сузбијање насиља у породици

15

50

МУП Српске послао важно обавјештење

15

47

Стевандић са Мајлсом: Очување мира - приоритет Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner