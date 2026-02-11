Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

11.02.2026
12:49
Коментари:0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је да Милован Гагић није предсједник Борачке организације Републике Српске (БОРС) већ предсједник Предсједништва БОРС-а који представља и заступа ову организацију.
Остојић је појаснио да Гагић представља и заступа БОРС до одржавања сједнице Скупштине БОРС-а, како је и дефинисано Статутом да, имајући у виду да је он изабран за ресорног министра и тиме спријечен да обавља функцију предсједника ове организације.
"Скупштина БОРС-а доноси одлуку да ли ће се тај период привременог заступања или представљања наставити или ће одлучити да бира новог предсједника БОРС-а", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци и указао на значај функције предсједника БОРС-а, преноси Срна.
