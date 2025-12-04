Договорено: Ево колика ће бити основица за борачки додатак

04.12.2025
14:37
Коментари:1
Предсједништво БОРС-а и представници Владе Републике Српске постигли су договор да питање примања борачких категорија из републичког буџета за наредну годину системски буде ријешено и да основица за борачки додатак буде повећана на четири и по КМ, а слиједи и увећање инвалиднина.
Договорено је да то буде учињено кроз измјене и допуне Закона о правима бораца, ратних војних инвалиднина и породица погинулих бораца.
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је на састанку договорено да од марта идуће године основица за борачки додатак буде четири и по КМ.
Он је навео да критеријум за обрачун треба да буде просјечна нето исплаћена плата за претходну годину.
Додик је навео да ће инвалиднине од 1. јануара бити повећане за 10 одсто док ће укупно повећање инвалиднина на крају наредне години износити 14 одсто.
На сједници је разговарано о статусу бораца којих има неколико хиљада, примају борачки додатак али немају никакав други извор прихода, те да се њихов статус ријеши кроз исплату додатног борачког додатка, рекао је Додик који је присуствовао сједници на позив Предсједништва БОРС-а.
Додик је рекао да је на састанку договорено да се у 2026. у складу са стручном спремом запосле сва дјеца погинулих бораца којих укупно има око 500 у Републици Српској.
Нагласио је да је са БОРС-ом договорено да се за Фонд солидарности у идућој години издвоје два милиона КМ умјесто досадашњих милион, те да се за бањско лијечење издвоји један и по милион КМ.
