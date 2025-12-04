Преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић

Извор:
У 69. години, након тешке болести, преминуо је начелник Вареша Здравко Марошевић.
Марошевић је рођен 1956. године у Варешу, гдје је завршио и основну школу у Вијачи. Средње образовање стекао је у Сарајеву, а прије уласка у политику радио је у привреди, а неко вријеме је био и самостални привредник.
У политичком животу Вареша Марошевић је препознат као дугогодишњи актер локалне заједнице.
Био је предсједавајући Општинског вијећа Вареш у два мандата, од 2004. до 2008. и од 2012. до 2016. године. На локалним изборима 2016. изабран је за начелника општине Вареш, а на изборима 2024. године поново је потврђен на тој функцији. Био је члан ХДЗ БиХ, али је 2023. године одлучио напустити странку и прећи у новоосновани ХДС.
Током свог мандата истакао се пројектима развоја локалне инфраструктуре и економије, као и очувањем и промовисањем рударске традиције Вареша.
Термин сахране још увијек није познат.
