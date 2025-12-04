Прочитајте ову молитву за дјецу: Вјерује се да помаже родитељима да их изведете на прави пут

04.12.2025
11:05
Свештеник Александар Прашчевић објавио је ријечи родитељске молитве за дјецу.
Ова молитва може да помогне родитељима да своју дјецу изведу на прави пут.
Највећа жеља сваког родитеља је да му дјеца буду жива, здрава, срећна. Већина се труди да уради све што је у њиховој моћи да тако и буде, а вјерници се често са овом молбом и жељом обраћају Богу. Свештеник Александар Прашчевић је на свом Јутјуб каналу објавио родитељску молитву за дјецу, а ево како она гласи:
Оче свети, Бесмртни, из кога излази сва доброта и благост, скрушено Ти се молим за дјецу коју си ми подарио.
Сачувај их у Твојој милости и светости, да би се Твоје Име прослављало у њима.
Упути ме Твојом милошћу, како да их подигнем за слављење Твога Светог Имена, а на корист осталих људи.
Обдари ме потребним стрпљењем и снагом за то. О, Господе, просвети разум моје дјеце Твојом Премудрошћу, да науче душом и мишљу да Тебе воле.
Усади у срца њихова страх и одвратност према сваком пороку, да би могли ићи правим путем без грешности.
Украси душе њихове чистотом, добротом, понизношћу, марљивошћу, стрпљењем и сваком врлином.
Чувај усне њихове од свих клевета и лажи. Благослови моју дјецу, да би могли напредовати у врлинама и светости и расти под Твојом заштитом, а у љубави поштених људи.
Нека би њихови анђели чувари били са њима и чували их у младости од варљивих помисли, злих и грешних кушања овога свијета и од замки нечистих духова.
А кад моја дјеца погреше пред Тобом, не окрени своје Лице од њих, него, према твоме великом милосрђу буди милостив и њима, јер Ти си једини који чистиш људе од сваког гријеха. Награди моју дјецу свим земаљским добрима и свим што им је потребно за спасење.
Сачувај их од разјарености, гњева, несреће, зла и мука кроз све дане живота њиховог.
О, Добри Господе, ја Ти се молим, награди и мене радошћу и весељем од моје дјеце.
Сачувај ме у честитости и праведности да са својом дјецом могу стати пред Тебе у дан Страшног Суда Твога, и да Ти без страха кажем: Ево ме Господе, са дјецом коју си ми дао, да заједно са њима величам Твоје најсветије Име Оца и Сина и Светога Духа, све док траје овог свијета.
Амин.
