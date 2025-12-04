Logo
Ваздух изразито нездрав у ових 5 градова БиХ

Извор:

СРНА

04.12.2025

08:25

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Ваздух је јутрос нездрав у Сарајеву, Тузли, Бањалуци, Маглају и Високом, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по органе за дисање.

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 159, у Сарајеву 158, Бањалуци и Маглају 156 и Високом 152, објављено је на интернет страници "Зрак-Еко-акција".

Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остали грађани требало би да избјегавају већа напрезања током боравка напољу.

Сарајево-магла-смог-04092025

Регион

Гушимо се у смогу: БиХ на врху листе међу земљама Балкана са загађеним ваздухом

У Травнику, Илијашу, Броду, Гацку, Приједору и Какњу ваздух је нездрав за осјетљиве групе становника.

У Травнику индекс квалитета износи 142, у Илијашу 132, Броду 119, Гацку 116, Приједору 114 и Какњу 109.

Умјерено загађен ваздух је у Лукавцу, Зеници и Угљевику са индексом 100, у Хаџићима 81, Живиницама 64, те Ливну и Бихаћу 52.

Вриједност индекса квалитета од нула до 50 показује да је ваздух добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

