БиХ међу најугроженијим земљама загађењем ваздуха

Становници земаља југоисточне Европе, попут Сјеверне Македоније, БиХ и Албаније, најугроженији су загађењем ваздуха у смислу скраћења живота, саопштила је Европска агенција за животну средину /ЕЕА/.
У овим земљама измјерено је у просјеку највише изгубљених година живота усљед аерозагађења код становника који имају 30 или више година, пише у извјештају.
Агенција наводи да је загађење ваздуха и даље највећи еколошки ризик за Европљане, изнад других фактора као што су изложеност буци и хемикалијама или ризик од топлотних таласа повезаних са климом.
Небезбједни нивои загађења ваздуха резултовали су са запањујућих 182.000 смртних случајева у 2023. години, пренио је "Јуроњуз".
У извјештају ЕЕА наводи се да је 95 одсто Европљана у урбаним срединама изложено нивоима загађења ваздуха "знатно" изнад препорука Свјетске здравствене организације.
Међу земљама ЕУ, највише смртних случајева усљед загађења ваздуха током 2023. године и највише изгубљених година живота на 100.000 становника имала је Италија, а слиједе Пољска и Њемачка.
Најмањи релативни утицаји загађења ваздуха забиљежени су у земљама на сјеверу и сјеверозападу Европе, укључујући Шведску, Естонију и Норвешку.
Исланд није имао ниједан смртни случај од загађења ваздуха, док су у Финској регистрована 34 смртна случаја изазвана дугорочном изложености ситним честицама загађења са ознаком ПМ2.5, прецизирала је ЕЕА.
