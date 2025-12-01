Logo

БиХ међу најугроженијим земљама загађењем ваздуха

01.12.2025

17:45

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

Становници земаља југоисточне Европе, попут Сјеверне Македоније, БиХ и Албаније, најугроженији су загађењем ваздуха у смислу скраћења живота, саопштила је Европска агенција за животну средину /ЕЕА/.

У овим земљама измјерено је у просјеку највише изгубљених година живота усљед аерозагађења код становника који имају 30 или више година, пише у извјештају.

Агенција наводи да је загађење ваздуха и даље највећи еколошки ризик за Европљане, изнад других фактора као што су изложеност буци и хемикалијама или ризик од топлотних таласа повезаних са климом.

Небезбједни нивои загађења ваздуха резултовали су са запањујућих 182.000 смртних случајева у 2023. години, пренио је "Јуроњуз".

У извјештају ЕЕА наводи се да је 95 одсто Европљана у урбаним срединама изложено нивоима загађења ваздуха "знатно" изнад препорука Свјетске здравствене организације.

"Назад у Српску: дијаспора као мост будућности

Република Српска

''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона

Међу земљама ЕУ, највише смртних случајева усљед загађења ваздуха током 2023. године и највише изгубљених година живота на 100.000 становника имала је Италија, а слиједе Пољска и Њемачка.

Најмањи релативни утицаји загађења ваздуха забиљежени су у земљама на сјеверу и сјеверозападу Европе, укључујући Шведску, Естонију и Норвешку.

Исланд није имао ниједан смртни случај од загађења ваздуха, док су у Финској регистрована 34 смртна случаја изазвана дугорочном изложености ситним честицама загађења са ознаком ПМ2.5, прецизирала је ЕЕА.

