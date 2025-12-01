Конаковић: Нећу се извинити грађанима Србије због срамног скандирања

Извор:
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић рекао је Срни да неће упутити извињење грађанима Србије због срамног скандирања у Сарајеву на кошаркашкој утакмици репрезентација Србије и БиХ.
Конаковић тврди да је срамно скандирање оправдано, наводећи да Србија може очекивати другачији однос тек када "престане да штити и када испоручи БиХ оптужене за ратне злочине" и када "почне да поштује пресуде међународних судова".
Он је оптужио Србију за "провокације и насртаје на интегритет и суверенитет БиХ".
"Све док Србија не престане са тим, не може се очекивати од људи који дођу на утакмицу да им аплаудирају", рекао је Конаковић.
Конаковић се зачудио зашто му је уопште постављено питање да ли ће се извинити грађанима Србије.
"Од главе риба смрди. Морају се уозбиљити политичари у обављању својих послова. Чуди ме да ме то питате", рекао је Конаковић.
Он је навео да је рјешење да бошњачким мајкама које су изгубиле дјецу неко каже извини, али при томе није поменуо српске мајке.
"Када то буду политичари са друге стране Дрине и у БиХ спремни, тада можемо разговарати о амбијенту на утакмици", додао је Конаковић.
Кошаркаши Србије савладали су синоћ у Сарајеву селекцију БиХ са 74:72 у утакмици другог кола квалификација за Свјетско првенство.
Српски кошаркаши су непријатељски дочекани у Сарајеву. Навијачи БиХ звиждали су за вријеме интонирања химне Србије "Боже правде", те све вријеме махали ратним заставама такозване Армије БиХ, под којом су почињени бројни злочини над српским народом.
Током првог полувремена са трибина су се могле чути увреде на рачун предсједника Србије Александра Вучића и Србије.
