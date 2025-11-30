Француски извјештај: "Неки снајперски хици дошли са муслиманске стране у Сарајеву"

Извор:
Глобалистички медији форсирају непровјерене тврдње о "снајпер туризму" током рата у БиХ како би демонизовали Србе и подијелили народ, пише страница "Know More".
"Глобалистички медији покушавају да оживе рат са рециклираним наративом. Форсирају непровјерене тврдње о "снајпер туризму" током рата у БиХ како би демонизовали Србе и подијелили народ.Али док промовишу гласине, игноришу документован случај од самог Њујорк Тајмса", наводи овај страница.
Како наводе, истрага из 1995. године коју су спровеле француске снаге при УН-у унутар Сарајева је закључила:
"Неки снајперски хици који су погодили цивиле дошли са бошњачке стране, а не са стране српских снага. Тајмс цитира француску јединицу: "Сматрамо да је скоро немогуће за повјеровати, али само сигурни да је тачно". УН-ов антиснајперски тим је користио термалну оптику, пратио је путању метка и лоцирао пуцње у згради коју су контролисале муслиманске снаге. Тајмс је објавио да је "истрага била коначна", како су навели француски команданти.
Такође се додаје:
"Ови вјерују да су муслимани креирали жртве да генеришу бијес, симпатије и медијску пажњу. Те чињенице се игноришу док се недоказане приче о "Сарајево сафарију" добијају медијско интересовање.
Ако босански муслимани инсистирају да је постојао "снајпер туризам", како они знају толико о томе? Ако су њихови лидери жртвовали свој народ за међународни ПР, можда су дозволили да то раде и странци? Можда они, који су најгласнији о овим ужасним догађајима, скривају своју умијешаност у ово? Погледајте изворе, погледајте доказе, погледајте мотив. Истина није у пропаганди него у чињеницама", наводи Know More.
Bosnian Muslims sniped their own people?#SarajevoSafari #snipertourism pic.twitter.com/qEnmK8du21— Know More (@km_knowmore) November 30, 2025
