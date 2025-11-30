Logo
Large banner

Француски извјештај: "Неки снајперски хици дошли са муслиманске стране у Сарајеву"

Извор:

АТВ

30.11.2025

16:23

Коментари:

0
Француски извјештај: "Неки снајперски хици дошли са муслиманске стране у Сарајеву"
Фото: screenshot / x / Know More

Глобалистички медији форсирају непровјерене тврдње о "снајпер туризму" током рата у БиХ како би демонизовали Србе и подијелили народ, пише страница "Know More".

"Глобалистички медији покушавају да оживе рат са рециклираним наративом. Форсирају непровјерене тврдње о "снајпер туризму" током рата у БиХ како би демонизовали Србе и подијелили народ.Али док промовишу гласине, игноришу документован случај од самог Њујорк Тајмса", наводи овај страница.

Како наводе, истрага из 1995. године коју су спровеле француске снаге при УН-у унутар Сарајева је закључила:

"Неки снајперски хици који су погодили цивиле дошли са бошњачке стране, а не са стране српских снага. Тајмс цитира француску јединицу: "Сматрамо да је скоро немогуће за повјеровати, али само сигурни да је тачно". УН-ов антиснајперски тим је користио термалну оптику, пратио је путању метка и лоцирао пуцње у згради коју су контролисале муслиманске снаге. Тајмс је објавио да је "истрага била коначна", како су навели француски команданти.

Такође се додаје:

"Ови вјерују да су муслимани креирали жртве да генеришу бијес, симпатије и медијску пажњу. Те чињенице се игноришу док се недоказане приче о "Сарајево сафарију" добијају медијско интересовање.

Ако босански муслимани инсистирају да је постојао "снајпер туризам", како они знају толико о томе? Ако су њихови лидери жртвовали свој народ за међународни ПР, можда су дозволили да то раде и странци? Можда они, који су најгласнији о овим ужасним догађајима, скривају своју умијешаност у ово? Погледајте изворе, погледајте доказе, погледајте мотив. Истина није у пропаганди него у чињеницама", наводи Know More.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

muslimani

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

БиХ

Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

7 ч

3
Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

БиХ

Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

7 ч

0
Митровић: Парламентарна скупштина нема надлежност да расправља о имовини

БиХ

Митровић: Парламентарна скупштина нема надлежност да расправља о имовини

9 ч

0
Устав и Дејтон јасни: Имовина је у надлежности ентитета

БиХ

Устав и Дејтон јасни: Имовина је у надлежности ентитета

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner