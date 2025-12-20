Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

Извор:
СРНА
20.12.2025
21:51
Коментари:0
Пилот се закључао у пилотску кабину у авиону на међународном аеродрому "Бенито Хуарез" у Мексико Ситију и одбио је да полети због неисплаћених зарада.
Мексички медији су јавили да је пилот обавијестио десетине путника који су се већ укрцали да неће летјети ако му не буде исплаћен износ који му дугују.
"Овај авион неће полетјети ако нам не плате оно што нам дугују", рекао је пилот, а његова изјава је забиљежена на видео-снимку који кружи интернетом.
На снимку се чује како пилот говори путницима да није примио плату пет мјесеци и да му за све то вријеме нису исплаћени ни путни трошкови.
Извињавајући се путницима, нагласио је да је отац троје дјеце и да никада раније није одбио да изврши лет.
Према мексичким медијима, пилот је ухапшен и авион је евакуисан.
Званичници на аеродрому "Бенито Хуарез" су објавили да власти цивилног ваздухопловства истражују "инцидент" који се догодио јуче око 15.00 часова по локалном времену током заказаног лета за Канкун.
