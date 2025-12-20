Logo
Large banner

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

Извор:

СРНА

20.12.2025

21:51

Коментари:

0
Пилот, авион
Фото: Unsplash

Пилот се закључао у пилотску кабину у авиону на међународном аеродрому "Бенито Хуарез" у Мексико Ситију и одбио је да полети због неисплаћених зарада.

Мексички медији су јавили да је пилот обавијестио десетине путника који су се већ укрцали да неће летјети ако му не буде исплаћен износ који му дугују.

"Овај авион неће полетјети ако нам не плате оно што нам дугују", рекао је пилот, а његова изјава је забиљежена на видео-снимку који кружи интернетом.

Пиво

Економија

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

На снимку се чује како пилот говори путницима да није примио плату пет мјесеци и да му за све то вријеме нису исплаћени ни путни трошкови.

Извињавајући се путницима, нагласио је да је отац троје д‌јеце и да никада раније није одбио да изврши лет.

Према мексичким медијима, пилот је ухапшен и авион је евакуисан.

Званичници на аеродрому "Бенито Хуарез" су објавили да власти цивилног ваздухопловства истражују "инцидент" који се догодио јуче око 15.00 часова по локалном времену током заказаног лета за Канкун.

Подијели:

Тагови:

pilot

plata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

Економија

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

1 ч

0
Инстаграм стиже на телевизоре

Наука и технологија

Инстаграм стиже на телевизоре

1 ч

0
Орбан: Спријечена објава рата

Свијет

Орбан: Спријечена објава рата

1 ч

0
Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

Регион

Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Спријечена објава рата

Свијет

Орбан: Спријечена објава рата

1 ч

0
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Свијет

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

2 ч

0
Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Свијет

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

2 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

53

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

21

51

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

21

49

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

21

43

Инстаграм стиже на телевизоре

21

41

Орбан: Спријечена објава рата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner