Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Извор:
СРНА
20.12.2025
20:25
Дванесетогодишњи дјечак смртно је страдао у експлозији пиротехнике у граду Химки, саопштио је Руски истражни биро.
Из Министарства здравља Московске области су саопштили да је једна особа страдала, а да су двије повријеђене у експлозији и да су пребачене у медицинске установе.
"Једна особа је у тешком стању", наведено је у саопштењу.
Руски истражни комитет саопштио је да је у Химкију дошло до експлозије пиротехничких средстава и да је отворена истрага.
Из МУП-а су навели да је прелиминарна истрага утврдила да је до експлозије дошло због нестручног и неопрезног руковања пиротехником.
