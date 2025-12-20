Logo
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

СРНА

20.12.2025

20:25

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених
Фото: Pexels

Дванесетогодишњи дјечак смртно је страдао у експлозији пиротехнике у граду Химки, саопштио је Руски истражни биро.

Из Министарства здравља Московске области су саопштили да је једна особа страдала, а да су двије повријеђене у експлозији и да су пребачене у медицинске установе.

"Једна особа је у тешком стању", наведено је у саопштењу.

dmitrij peskov

Свијет

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Руски истражни комитет саопштио је да је у Химкију дошло до експлозије пиротехничких средстава и да је отворена истрага.

Из МУП-а су навели да је прелиминарна истрага утврдила да је до експлозије дошло због нестручног и неопрезног руковања пиротехником.

Коментари (0)
