Ова Епстајнова фотка је запалила Британију: Принц лежи на пет жена

Извор:

Телеграф

20.12.2025

18:27

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама
Фото: Министарство правде САД

На хиљаде нових докумената о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстајну објављено је у петак увече, а међу њима се налази и фотографија која приказује сто за масажу у средишту просторије његовог дома у Њујорку, пише "Скај Њуз".

Масажни сто прекривен је бијелом плахтом, на врху је пресавијен плави пешкир, док се на зидовима просторије налази неколико уоквирених слика које приказују голе жене.

Кишоран паре новац долари

Занимљивости

Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

"Скај Њуз" додаје да су двије слике, док трећа изгледа као фотографија. На дрвеном сточићу уз сто за масажу налази се телефон, као и неколико предмета који личе на боце и тубе.

Сајт напомиње да су такође објављене и фотографије на којима се види вибратор у фиоци, као и масажна столица окружена маскама на зиду које личе на људска лица.

"Сан" пак јавља да је у склопу нових докумената објављена и црно-бијела фотографија бившег принца Ендруа, млађег брата краља Чарлса Трећег.

Одјевен је у одијело са лептир машном и лежи у крилу пет жена чија су лица намјерно замрачена.

Изнад њих стоји Гислејн Максвел, Епстинова дугогодишња блиска сарадница која је 2022. осуђена на 20 година затвора због трговине људима у сврху сексуалног искоришћавања. Вјерује се да је фотографија настала испред камина у салону на имању Сандрингем у Норфолку у Британији.

januar

Занимљивости

Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Подсјетимо, осрамоћени принц негирао је било какву кривицу у вези са Епстајном, а 2022. године се ван суда нагодио са покојном Вирџинијом Ђуфре, једном од предаторових жртава која га је оптужила за сексуални напад.

Краљица Елизабета Друга исте године одузела му је војне титуле, након чега је престао да користи титулу "Краљевско Височанство".

Пошто је његов однос са Епстајном поново доспио у јавност, Краљ Чарлс му је ове године одузео преостале краљевске титуле и одликовања, те ограничио његову употребу титула и племићких права, преноси "Телеграф".

