Дигнут у ваздух руски гасовод - тврде Украјинци

Главни гасовод 'Централна Азија - Центар' дигнут је у ваздух, тврде украјински медији, позивајући се на изворе из тамошње обавјештајне службе.
Како је неименовани извор рекао, у петак је дошло до "мистериозног слијегања тла" при чему је гасовод, који се налази у Волгоградској области, отказао.
"Према традиционалној верзији за Руску Федерацију, вишекилометарска совјетска цијев, која је годинама транспортовала гас из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, није могла да издржи силу гравитације. Посебно у близини насеља Романовка у Волгоградској област. Прави разлог изненадног геолошког инцидента може се видјети на ексклузивним фотографијама које су добили наши специјални дописници", саопштила је Главна обавештајна управа, преноси "Укринформ".
Индиректно су најавили да ће бити још оваквих случајева.
"Геолошки процеси на територији Русије имају тенденцију даљег развоја, посебно у близини објеката који финансирају рат против Украјине", навели су они.
Гасовод "Централна Азија - Центар" је кључни елемент система преко којег је Русија годинама увозила до 12 милијарди кубних метара гаса годишње.
Тренутно је транспорт гаса дуж ове руте обустављен на неодређено вријеме.
