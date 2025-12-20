Опрез! Преваранти оставили грађане без новца и пелета

Извор:
Ало
20.12.2025
16:09
Коментари:0
Нова превара приликом куповине пелета кружи интернет огласима у Србији, а грађани који су покушали да обезбиједе огрев, упозоравају да неки лако могу остати без новца и без робе.
С обзиром на то да је потражња за пелетом нагло скочила са доласком зимских дана довело је до раста цијена, али и до разних покушаја превара приликом продаје огријева преко огласа.
Наиме, преваранти користе уиграну шему са лажним продавцем и непостојећим возачем, остављајући купце без икакве могућности да их касније контактирају.
Како свједочи један од оштећених грађана у објави на друштвеној мрежи Икс, превара почиње наизглед уобичајеним договором око куповине пелета преко огласа са интернета. Након телефонског разговора, продавац наводи да ће робу довести његов "друг", док ће он лично свратити да преузме новац, пише Ало.
"У намјери да купимо пелет позвали смо оглас са нета. Договорисмо се да донесу. Каже дотјераће његов друг, а он ће свратити по новац. Човјек јавља да је натоварио и да стиже, а у међувремену газда Здравко, како се представио, дошао да наплати. Ми рекосмо кад стигне добијеш паре. Оде газда да тражи возача који је залутао и не врати се. Чувајте се јер су одлично организовани. Сад је газда нон-стоп заузет, а возач непостојећи број", писало је у објави на X-u која је покренула лавину коментара:
"Поједини људи су на све спремни да дођу до лаке зараде", писало је у првом, док је у другом стајало:
"Ја се не разумијем у ту куповину преко огласа, али ми је син рекао да гледам како и колико неки оглас има оцјена. Од купаца."
