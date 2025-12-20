Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све

Извор:
Агенције
20.12.2025
12:57
Коментари:0
Бројни градови су и овог јутра обавијени густом маглом и смогом, а слична ситуација већ данима влада и у бројним другим градовима широм Босне и Херцеговине.
Ипак, према најавама метеоролога, ускоро би могло доћи до промјене временских прилика које би грађанима напокон донијеле олакшање и чистији ваздух.
Србија
У чарапама на аеродрому сакрио више од 20.000 КМ
Већи дио БиХ већ данима се суочава с магловитим временом, али додатни проблем представља изразито лош квалитет ваздуха.
Смог и високе концентрације штетних честица посебно погађају урбана подручја, гдје загађење достиже алармантне нивое.
Посебно забрињавајућа ситуација је у Сарајеву и Бањалуци, који се већ данима налазе при самом врху свјетске листе градова с најлошијим квалитетом ваздуха.
Највећу опасност представљају високе концентрације честица ПМ2,5, ситних загађујућих честица које приликом удисања продиру дубоко у плућа, па чак и у крвоток.
Бх. метеоролог Недим Сладић за "Нову" БХ говорио је о томе када би се ситуација могла поправити и када би ваздух у главном граду могао постати осјетно чистији.
Друштво
Свештеник открио шта је једино исправно урадити са славским колачем након славе
“Од уторка послијеподне, а нарочито према вечерњим сатима, очекујемо промјену времена која ће се огледати кроз падавине, а потом и постепено јачање сјеверног и сјевероисточног вјетра. То би, од Божића, а посебно након Божића па све до краја године, донијело промјењивију и нестабилнију атмосферу, која ће погодовати значајнијем прочишћењу ваздуха” изјавио је Сладић.
Како тврди Сладић, већ од католичког Божића надаље квалитет ваздуха требао би бити знатно бољи, што значи да би многи грађани коначно могли лакше дисати.
Сличне најаве стижу и из Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ). Како наводе, од уторка па до краја радне седмице очекује се осјетно чишстији ваздух, а главни разлог за то су изгледне падавине које ће допринијети смањењу загађења.
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч8
Фудбал
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
12
15
12
15
07
15
02
Тренутно на програму