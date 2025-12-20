Logo
Large banner

Познати бх. метеоролог објавио вијести које ће обрадовати све

Извор:

Агенције

20.12.2025

12:57

Коментари:

0
Бањалука, загађење ваздуха
Фото: АТВ

Бројни градови су и овог јутра обавијени густом маглом и смогом, а слична ситуација већ данима влада и у бројним другим градовима широм Босне и Херцеговине.

Ипак, према најавама метеоролога, ускоро би могло доћи до промјене временских прилика које би грађанима напокон донијеле олакшање и чистији ваздух.

Aerodrom prtljag

Србија

У чарапама на аеродрому сакрио више од 20.000 КМ

Већи дио БиХ већ данима се суочава с магловитим временом, али додатни проблем представља изразито лош квалитет ваздуха.

Смог и високе концентрације штетних честица посебно погађају урбана подручја, гдје загађење достиже алармантне нивое.

Посебно забрињавајућа ситуација је у Сарајеву и Бањалуци, који се већ данима налазе при самом врху свјетске листе градова с најлошијим квалитетом ваздуха.

Највећу опасност представљају високе концентрације честица ПМ2,5, ситних загађујућих честица које приликом удисања продиру дубоко у плућа, па чак и у крвоток.

Промјена времена

Бх. метеоролог Недим Сладић за "Нову" БХ говорио је о томе када би се ситуација могла поправити и када би ваздух у главном граду могао постати осјетно чистији.

slavski kolac sc yt

Друштво

Свештеник открио шта је једино исправно урадити са славским колачем након славе

“Од уторка послијеподне, а нарочито према вечерњим сатима, очекујемо промјену времена која ће се огледати кроз падавине, а потом и постепено јачање сјеверног и сјевероисточног вјетра. То би, од Божића, а посебно након Божића па све до краја године, донијело промјењивију и нестабилнију атмосферу, која ће погодовати значајнијем прочишћењу ваздуха” изјавио је Сладић.

Како тврди Сладић, већ од католичког Божића надаље квалитет ваздуха требао би бити знатно бољи, што значи да би многи грађани коначно могли лакше дисати.

Сличне најаве стижу и из Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ). Како наводе, од уторка па до краја радне седмице очекује се осјетно чишстији ваздух, а главни разлог за то су изгледне падавине које ће допринијети смањењу загађења.

Подијели:

Тагови:

zagađenje vazduha

zagađenje

zagađen vazduh

zagađenost vazduha

Бањалука

Сарајево

Недим Сладић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

Бања Лука

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

2 ч

0
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

3 ч

0
Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

3 ч

8
Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

Фудбал

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

3 ч

0

Више из рубрике

Свештеник открио шта је једино исправно урадити са славским колачем након славе

Друштво

Свештеник открио шта је једино исправно урадити са славским колачем након славе

2 ч

0
Данас комеморација војводи Славку Алексићу

Друштво

Данас комеморација војводи Славку Алексићу

4 ч

1
Други дан славе: Да ли се поново пали славска свијећа?

Друштво

Други дан славе: Да ли се поново пали славска свијећа?

6 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Возачи, опрезно: Магла смањује видљивост на овим дионицма

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

15

12

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

15

12

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

15

07

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

15

02

Лопови украли Наполеонов златни прстен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner