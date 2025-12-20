У чарапама на аеродрому сакрио више од 20.000 КМ

Извор:
АТВ
20.12.2025
12:36
Коментари:0
Службеници Приштинског аеродрома у петак, 19. децембра, открили су непријављени новац у износу од 9.300 фунти код једног путника, саопштено је из косовске царине.
Дио новца био је сакривен у чарапама путника.
Република Српска
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута
Како је наведено, у зони долазака, косовска полиција и царински службеници извршили су контролу путника и његовог пртљага.
Током прегледа, у његовим чарапама пронађено је 8.000 фунти, док је додатни износ откривен код самог путника.
Укупна сума пронађеног новца износила је 9.300 фунти, што према званичном курсу представља 10.610 евра (више од 20.000 КМ).
Република Српска
Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску
С обзиром на то да је новац био непријављен, путнику је изречена административна казна у висини од 25 посто вриједности непријављеног износа, док је остатак новца привремено задржан.
Случај је прослијеђен Сектору за истраге ради даљњег поступања.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
12
15
12
15
07
15
02
Тренутно на програму