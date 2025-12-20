Logo
У чарапама на аеродрому сакрио више од 20.000 КМ

АТВ

20.12.2025

12:36

У чарапама на аеродрому сакрио више од 20.000 КМ

Службеници Приштинског аеродрома у петак, 19. децембра, открили су непријављени новац у износу од 9.300 фунти код једног путника, саопштено је из косовске царине.

Дио новца био је сакривен у чарапама путника.

С љубављу храбрим срцима

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 18.477 пута

Како је наведено, у зони долазака, косовска полиција и царински службеници извршили су контролу путника и његовог пртљага.

Током прегледа, у његовим чарапама пронађено је 8.000 фунти, док је додатни износ откривен код самог путника.

Укупна сума пронађеног новца износила је 9.300 фунти, што према званичном курсу представља 10.610 евра (више од 20.000 КМ).

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

С обзиром на то да је новац био непријављен, путнику је изречена административна казна у висини од 25 посто вриједности непријављеног износа, док је остатак новца привремено задржан.

Случај је прослијеђен Сектору за истраге ради даљњег поступања.

