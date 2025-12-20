Logo
Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Извор:

Индекс

20.12.2025

11:18

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Синоћ је на ријечком Трсату око 21.30 сати од‌јекнула пуцњава из ватреног оружја. У инциденту је оштећено стакло на једном угоститељском објекту, а на терен је одмах упућена полиција.

Настала материјална штета

Полицијски службеници су по изласку на терен потврдили дојаву те спровели увиђај и изузели пронађене трагове. У пуцњави су забиљежена оштећења на прозору угоститељског објекта, али и на алуминијским гриљама те фасади оближње апотеке.

Оштећена су и два возила која су се налазила у близини.

Срећом, према досадашњим сазнањима, нико од грађана који су се у том тренутку налазили у кафићу или у близини није повријеђен.

petarda

Регион

Дјечак остао без два прста, експлодирала му петарда у руци

Једна особа која се доводи у везу с овим догађајем налази се под надзором полиције.

Криминалистичко истраживање се наставља како би се пронашли и остали учесници те утврдиле све релевантне чињенице и околности овог узнемирујућег догађаја, преноси "Индекс".

