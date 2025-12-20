Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Извор:
Синоћ је на ријечком Трсату око 21.30 сати одјекнула пуцњава из ватреног оружја. У инциденту је оштећено стакло на једном угоститељском објекту, а на терен је одмах упућена полиција.
Полицијски службеници су по изласку на терен потврдили дојаву те спровели увиђај и изузели пронађене трагове. У пуцњави су забиљежена оштећења на прозору угоститељског објекта, али и на алуминијским гриљама те фасади оближње апотеке.
Оштећена су и два возила која су се налазила у близини.
Срећом, према досадашњим сазнањима, нико од грађана који су се у том тренутку налазили у кафићу или у близини није повријеђен.
Једна особа која се доводи у везу с овим догађајем налази се под надзором полиције.
Криминалистичко истраживање се наставља како би се пронашли и остали учесници те утврдиле све релевантне чињенице и околности овог узнемирујућег догађаја, преноси "Индекс".
