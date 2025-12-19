Logo
Одређен кућни притвор осумњиченима за изазивање пожара у Вјеснику

19.12.2025

17:49

Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Жупанијски суд у Загребу одредио је кућни притвор двојици младића осумњичених за изазивање пожара у небодеру "Вјесника".

Одлука није правоснажна јер право на жалбу имају и тужилаштво и одбрана.

За изазивање пожара су осумњичена двојица 18-годишњака, који се терете за тешка кривична д‌јела против опште безбједности и довођење у опасност живота и имовине.

Сумња се да су 17. новембра на вишем спрату небодера "Вјесника" запалили картонску кутију и папир, што је довело до брзог ширења пожара и велике материјалне штете, преносе хрватски медији.

