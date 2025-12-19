Logo
Албанац пао на граници: У аутомобилу пронађено 12,7 килограма кокаина

19.12.2025

16:58

Фото: Pexels

Припадници хрватске полиције и царине заплијенили су на граничном прелазу према Црној Гори 12,7 килограма кокаина и ухапсили албанског држављанина.

Дрога је пронађена приликом прегледа аутомобила у скровишту испод задњег сједишта возила.

Из Полицијске управе дубровачко-неретванске саопштено је да је утврђено да је дрога стигла из земаља Западне Европе и да је била намијењена даљој препродаји у Албанији.

njemacka zastava

Свијет

Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Албански држављанин доведен је у просторије полиције на криминалистичко истраживање.

Дрога

хапшење

granica

