Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Извор:
СРНА
19.12.2025
16:54
Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој ступиће на снагу 1. јануара, након што га је одобрио горњи дом њемачког парламента Бундесрат.
Приједлог закона предвиђа да младићи прођу љекарске прегледе и буду регистровани на списку за војну службу, док активна служба остаје добровољна, јавила је агенција ДПА.
Према закону, парламент може да одлучи о увођењу обавезног служења војног рока ако се циљеви за проширење оружаних снага не остваре на добровољној бази.
Циљ закона је повећање броја војника у њемачким оружаним снагама са садашњих 184.000 на између 255.000 и 270.000 до 2035. године.
Од сљедеће године, сви младићи и дјевојке рођени 2008. године или касније добиће лични упитник о својој мотивацији за војну службу.
