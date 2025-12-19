Logo
Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара

Извор:

СРНА

19.12.2025

16:54

Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој на снази од јануара
Фото: Pixabay

Нови закон о служењу војног рока у Њемачкој ступиће на снагу 1. јануара, након што га је одобрио горњи дом њемачког парламента Бундесрат.

Приједлог закона предвиђа да младићи прођу љекарске прегледе и буду регистровани на списку за војну службу, док активна служба остаје добровољна, јавила је агенција ДПА.

Према закону, парламент може да одлучи о увођењу обавезног служења војног рока ако се циљеви за проширење оружаних снага не остваре на добровољној бази.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пријетио убиством здравственим радницима преко друштвених мрежа

Циљ закона је повећање броја војника у њемачким оружаним снагама са садашњих 184.000 на између 255.000 и 270.000 до 2035. године.

Од сљедеће године, сви младићи и дјевојке рођени 2008. године или касније добиће лични упитник о својој мотивацији за војну службу.

Таг:

Њемачка

