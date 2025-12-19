Logo
Скандалозни снимци обишли свијет: Радници туку краве палицама, боду и уринирају по њима

Агенције

19.12.2025

15:37

0
Фото: Pexel/Leah Newhouse

На друштвеним мрежама су осванули језиви снимци из једне клаонице у америчкој држави Џорџија, који показују раднике како се иживљавају над кравама.

Организација ПЕТА открива да су дијељени међу запосленима ради забаве, а су сцене пребијања палицама, убадања ножевима, па чак и уринирања по главама животиња.

Један од снимака (ЛИНК), како се тврди, приказује радника који пуца у краву и убада је у врат, уз додату музику, емоџије и друге графичке ефекте.

Организација за заштиту животиња саопштава да се виде најмање три радника, од којих је један ученик локалне школе.

Кланица из Џорџије се јавно огласила, уз објашњење да није била свесна оваквог понашања, док снимци нису осванули на мрежама, преноси Дејли мејл.

sanja marinkovic

Сцена

Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

“Одмах смо предузели дисциплинске мјере и сарађујемо са Министарством пољопривреде. Сви актери су отпуштени. Хумано поступање са животињама, повјереним нашој бризи, представља одговорност коју схватамо веома озбиљно и дубоко смо забринути због онога што се догодило”, речено је.

ПЕТА упозорава да игнорисање чинова окрутности угрожава животиње и може имати озбиљне посљедице по заједнице, ако насилно понашање ескалира. Организација је контактирала школу ученика са снимка, позивајући директора да одмах реагује.

“Убадајући врат свјесне краве, радник крши Закон о заштити животиња, који забрањује наношење физичке боли, патње или смрти било којим неоправданим поступком. Актери ове приче могу бити оптужени и кажњени новчано до 1.000 долара и/или затвором до 12 мјесеци“, наводи ПЕТА.

злостављање животиња

