Logo
Large banner

Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора

19.12.2025

14:24

Коментари:

0
Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора
Фото: Pixabay

Због преоптерећености холандских затвора око 3.300 осуђених криминалаца налази се на слободи док чекају да почну издржавање казне, преносе данас локални медији.

Осуђеници који чекају почетак издржавања затворске казне осуђени су на укупно 584 године затвора, преноси НЛ тајмс.

Холандска Агенција за извршење кривичних санкција (ДЈИ) упозорила је да је систем затворских установа суочен са структурним недостатком ћелија, као и да се због тога неки затвореници пуштају на слободу раније, док хиљаде других чека почетак издржавања казне.

Генерални директор Вим Сарис, упозорио је да овакве појаве утичу на пад јавног повјерења у владавину закона.

Он је, такође, нагласио да би систем функционисања затвора морао да буде реорганизован, укључујући строжи надзор над осуђеницима у кућном притвору, постепене програме реинтеграције, као и затворе са минималним степеном обезбјеђења за мање опасне осуђенике.

Холандски парламент је већ усвојио неке од ванредних мјера ради рјешавања кризе, међу којима су успостављање привремених затвора и коришћење бродова за притвор, а издвојено је и више десетина милиона евра ради проширења затворских капацитета.

Подијели:

Таг:

Холандија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

Свијет

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

2 ч

0
Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева

Свијет

Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева

3 ч

0
Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице

Свијет

Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице

4 ч

3
Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

Свијет

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

5 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

16

29

Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

16

20

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

16

19

Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

16

15

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner