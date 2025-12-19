Хиљаде осуђеника на слободи због преоптерећености затвора

19.12.2025
Због преоптерећености холандских затвора око 3.300 осуђених криминалаца налази се на слободи док чекају да почну издржавање казне, преносе данас локални медији.
Осуђеници који чекају почетак издржавања затворске казне осуђени су на укупно 584 године затвора, преноси НЛ тајмс.
Холандска Агенција за извршење кривичних санкција (ДЈИ) упозорила је да је систем затворских установа суочен са структурним недостатком ћелија, као и да се због тога неки затвореници пуштају на слободу раније, док хиљаде других чека почетак издржавања казне.
Генерални директор Вим Сарис, упозорио је да овакве појаве утичу на пад јавног повјерења у владавину закона.
Он је, такође, нагласио да би систем функционисања затвора морао да буде реорганизован, укључујући строжи надзор над осуђеницима у кућном притвору, постепене програме реинтеграције, као и затворе са минималним степеном обезбјеђења за мање опасне осуђенике.
Холандски парламент је већ усвојио неке од ванредних мјера ради рјешавања кризе, међу којима су успостављање привремених затвора и коришћење бродова за притвор, а издвојено је и више десетина милиона евра ради проширења затворских капацитета.
