Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева

Извор:

СРНА

19.12.2025

13:06

Фицо: Одбијамо да даље финансирамо војне потребе Кијева
Фото: Танјуг/АП

Словачка одбацује даље финансирање војних потреба Кијева, јер не вјерује у војно рјешење сукоба Украјине са Русијом, рекао је словачки премијер Роберт Фицо.

"Словачка неће бити дио било каквог војног кредита за Украјину и одбацујемо даље финансирање, укључујући кориштење ресурса Словачке за војне потребе, јер не вјерујемо у војно рјешење сукоба", рекао је Фицо новинарима у Бриселу.

Лидери ЕУ постигли су раније договор о давању Украјини кредита од 90 милијарди евра након што нису успјели да се договоре о кориштењу замрзнуте руске имовине.

Споразум, за који су лидери рекли да ће задовољити војне и економске потребе Украјине у наредне двије године, услиједио је након разговора на самиту у Бриселу који су трајали дуже од 24 часа.

Роберт Фицо

Словачка

Kijev

