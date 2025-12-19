Баба Ванга предвиђа у 2026: Не слути на добро

Извор:
Слепа бугарска пророчица Баба Ванга, која је наводно предвидјела догађаје попут 11. септембра и пандемије коронавируса, оставила је неколико шокантних предвиђања за 2026. годину.
Највише пажње привлачи њено предвиђање да ће људи у новембру 2026. ступити у контакт са мистериозном новом цивилизацијом кроз "огроман свемирски брод".
Иако научници остају скептични, тврдње су поново изазвале талас интересовања на интернету.
Баба Ванга је упозорила на растуће напетости између свјетских сила, укључујући САД, Русију и Кину, што би могло довести до глобалних сукоба.
Према њеним визијама, 2026. би могла бити погођена таласом земљотреса, вулканских ерупција и екстремних временских појава које би захватиле око 8 одсто копна планете.
Баба Ванга је предвидјела велике медицинске иновације, укључујући развој тестова крви за рано откривање рака и напредак у производњи синтетичких органа.
Такође је говорила о АИ технологијама које преузимају индустрије и стварању нових радних улога.
Иако њена предвиђања често дјелују мистериозно и контроверзно, многи их и даље прате, посебно у контексту глобалних политичких и технолошких промјена.
