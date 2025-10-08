Logo

Злокобно упозорење за човјечанство након што су птице почеле да пркосе природи

Извор:

Телеграф

08.10.2025

09:48

Коментари:

0
Злокобно упозорење за човјечанство након што су птице почеле да пркосе природи
Фото: Pexel/Yogendra Singh

Птице широм САД су почеле да показују забрињавајуће понашање које, сматрају научницима, може имати катастрофалне посљедице по човјечанство.

Истраживачи су открили да многе врсте напуштају уобичајене миграционе руте, јер све веће температуре у зимским стаништима ометају њихова годишња путовања.

Нарушавање природне равнотеже

Наизглед безазлена одлука птица да одложе своје сеобе може, међутим, довести до масовног угинућа и нарушавања природне равнотеже, упозорава научник са Универзитета Корнел, Ендрју Фарнсворт.

Развод

Савјети

Ја сам адвокат за разводе која је и сама разведена: Ово о браку и предбрачним уговорима вам нико не говори

Птице имају кључну улогу у природи и људском друштву - контролишу популацију инсеката, преносе сјемење биљака и опрашују вегетацију. Око пет одсто биљака које људи користе за храну и лијекове ослања се управо на птице као опрашиваче, преноси Дејли мејл.

okean

Наука и технологија

Мистериозни мук највећих животиња на свијету: Злокобно упозорење за човјечанство

Уколико њихова популација настави да опада, упозоравају стручњаци, пољопривредна производња могла би драстично да падне, а читави екосистеми да се поремете.

Пријете застрашујуће посљедице

Фарнсворт објашњава да раст температура у регионима попут Арктика и северних шума, заједно са пожарима и урбанизацијом, отежава птицама проналажење хране и склоништа.

Према подацима Националног орнитолошког друштва “Аудубон”, чак 389 врста птица у Сјеверној Америци могло би да нестане у наредних 50 година, што представља скоро двије трећине свих проучаваних врста!

mariam

Свијет

Језива истина о монахињи из пакла: У злокобни манастир и даље се иде

Истраживања лабораторије Универзитета Корнел су показала да је од 1970. године изгубљено око три милијарде птица на континенту. Овај нестанак већ има конкретне посљедице - смањује се опрашивање тропских биљака, а угрожене су и лековите врсте, попут орхидеја и алое, које се користе у медицини.

“Постоји блиска веза између мјеста гдје се птице налазе и промена у клими и временским условима“, изјавио је Фарнсворт.

Људи праве велику грешку

Промјене у температурама довеле су до поремећаја сезонских циклуса, па многе птице напуштају гнијезда раније или касније него обично. Због тога често стижу на места за исхрану или парење прије него што је храна доступна, што узрокује глад, смањено размножавање и све мању популацију.

Faraon-18092025

Свијет

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

“Видимо да неке врсте успијевају да прате климатске промене, али многе једноставно не могу да се прилагоде“, додаје научник.

Стручњаци упозоравају и на то да људи, иако често у доброј намери, погоршавају ситуацију тиме што хране птице током зиме - па их обесхрабрују да мигрирају, али и привлачи предаторе у урбана подручја.

Ако се овај тренд настави, научници упозоравају да би човечанство могло ускоро да осети озбиљне последице - од смањења хране и лековитих ресурса, до потпуног поремећаја природне равнотеже на планети.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

ptice

proročanstvo

Упозорење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

Свијет

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

1 д

0
Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

Сцена

Популарни плесач умро под мистериозним околностима: Породица замолила јавност за приватност

6 д

0
Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

Занимљивости

Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

1 седм

0
Пронађен скелет стар 12.000 година: Мистерија која мучи и научнике

Наука и технологија

Пронађен скелет стар 12.000 година: Мистерија која мучи и научнике

2 седм

0

Више из рубрике

Знате ли право име Бранислава Нушића?

Занимљивости

Знате ли право име Бранислава Нушића?

2 ч

0
Дневни хороскоп за 8. октобар: Шкорпију хвата умор и исцрпљеност, Вага нека преиспита своје планове

Занимљивости

Дневни хороскоп за 8. октобар: Шкорпију хвата умор и исцрпљеност, Вага нека преиспита своје планове

2 ч

0
Три знака Зодијака која увијек добију што желе

Занимљивости

Три знака Зодијака која увијек добију што желе

12 ч

0
Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

Занимљивости

Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

34

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

10

33

Умро Здравко Шотра

10

24

''Ја сам Ром, а она бјелкиња“ Лидија и Ненад доживјели највеће разочарење на свадби и то од родитеља

10

17

АТП због Новака уводи ново правило! Због немогућих услова много фаворита је одустало од игре

10

15

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner