Злокобно упозорење за човјечанство након што су птице почеле да пркосе природи

Птице широм САД су почеле да показују забрињавајуће понашање које, сматрају научницима, може имати катастрофалне посљедице по човјечанство.
Истраживачи су открили да многе врсте напуштају уобичајене миграционе руте, јер све веће температуре у зимским стаништима ометају њихова годишња путовања.
Наизглед безазлена одлука птица да одложе своје сеобе може, међутим, довести до масовног угинућа и нарушавања природне равнотеже, упозорава научник са Универзитета Корнел, Ендрју Фарнсворт.
Птице имају кључну улогу у природи и људском друштву - контролишу популацију инсеката, преносе сјемење биљака и опрашују вегетацију. Око пет одсто биљака које људи користе за храну и лијекове ослања се управо на птице као опрашиваче, преноси Дејли мејл.
Уколико њихова популација настави да опада, упозоравају стручњаци, пољопривредна производња могла би драстично да падне, а читави екосистеми да се поремете.
Фарнсворт објашњава да раст температура у регионима попут Арктика и северних шума, заједно са пожарима и урбанизацијом, отежава птицама проналажење хране и склоништа.
Према подацима Националног орнитолошког друштва “Аудубон”, чак 389 врста птица у Сјеверној Америци могло би да нестане у наредних 50 година, што представља скоро двије трећине свих проучаваних врста!
Истраживања лабораторије Универзитета Корнел су показала да је од 1970. године изгубљено око три милијарде птица на континенту. Овај нестанак већ има конкретне посљедице - смањује се опрашивање тропских биљака, а угрожене су и лековите врсте, попут орхидеја и алое, које се користе у медицини.
“Постоји блиска веза између мјеста гдје се птице налазе и промена у клими и временским условима“, изјавио је Фарнсворт.
Промјене у температурама довеле су до поремећаја сезонских циклуса, па многе птице напуштају гнијезда раније или касније него обично. Због тога често стижу на места за исхрану или парење прије него што је храна доступна, што узрокује глад, смањено размножавање и све мању популацију.
“Видимо да неке врсте успијевају да прате климатске промене, али многе једноставно не могу да се прилагоде“, додаје научник.
Стручњаци упозоравају и на то да људи, иако често у доброј намери, погоршавају ситуацију тиме што хране птице током зиме - па их обесхрабрују да мигрирају, али и привлачи предаторе у урбана подручја.
Ако се овај тренд настави, научници упозоравају да би човечанство могло ускоро да осети озбиљне последице - од смањења хране и лековитих ресурса, до потпуног поремећаја природне равнотеже на планети.
