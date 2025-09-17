Logo

Пронађен скелет стар 12.000 година: Мистерија која мучи и научнике

Телеграф

17.09.2025

14:41

Пронађен скелет стар 12.000 година: Мистерија која мучи и научнике
Посмртни остаци откривени у пећини у Вијетнаму могли би да припадају једној од најранијих познатих жртава убиства у свијету.

Анализа костију и околности смрти сугеришу да је мушкарац, у тренутку смрти прије око 12.000 година, страдао од руке другог човека.

Ако је тако, то би био најранији познати случај међуљудског насиља у југоисточној Азији, каже тим на челу са археологом Кристофером Стимсоном са Универзитета Оксфорд у Великој Британији.

Остаци мушкарца, старог око 35 година, ископани су на археолошком локалитету у пећини званој Тунг Бин 1, у оквиру комплекса Транг Ан, који је на листи свјетске баштине, између децембра 2017. и априла 2018. године.

Иако је лобања мушкарца била смрскана у гробу, анализа његових костију сугерисала је да је умро у добром здравственом стању.

Пошто такви људи обично не умиру изненада, мистерија се продубила након прегледа његовог врата.

Откривено је да је имао цервикално ребро - додатно ребро које се јавља код око један одсто људи, а у седименту у којем је био сахрањен пронађена је кварцна оштрица.

(Телеграф)

