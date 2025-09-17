Пронађен скелет стар 12.000 година: Мистерија која мучи и научнике

Извор:
Телеграф
17.09.2025
14:41
Коментари:0
Посмртни остаци откривени у пећини у Вијетнаму могли би да припадају једној од најранијих познатих жртава убиства у свијету.
Анализа костију и околности смрти сугеришу да је мушкарац, у тренутку смрти прије око 12.000 година, страдао од руке другог човека.
Ако је тако, то би био најранији познати случај међуљудског насиља у југоисточној Азији, каже тим на челу са археологом Кристофером Стимсоном са Универзитета Оксфорд у Великој Британији.
Занимљивости
Након 20 година тишине у забаченом селу Индије забиљежен глас птице која се сматрала изумрлом
Остаци мушкарца, старог око 35 година, ископани су на археолошком локалитету у пећини званој Тунг Бин 1, у оквиру комплекса Транг Ан, који је на листи свјетске баштине, између децембра 2017. и априла 2018. године.
Иако је лобања мушкарца била смрскана у гробу, анализа његових костију сугерисала је да је умро у добром здравственом стању.
БиХ
СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА
Пошто такви људи обично не умиру изненада, мистерија се продубила након прегледа његовог врата.
Откривено је да је имао цервикално ребро - додатно ребро које се јавља код око један одсто људи, а у седименту у којем је био сахрањен пронађена је кварцна оштрица.
Evidence points to remains found in Vietnam cave being South-East Asia's earliest known homicide victimhttps://t.co/i3zc6Yvb3G pic.twitter.com/1z0YHcZeqm— Archaeology Today (@Archeo_Today) September 12, 2025
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
29
15
20
15
09
15
09
Тренутно на програму