СМ БиХ поново није изабрао замјеника директора СИПА

17.09.2025
14:14
Савјет министара БиХ ни на данашњој сједници није изабрао замјеника директора Агенције за истраге и заштиту (СИПА). Против је било укупно пет министара у Савјету министара.
У питању су, како јавља "Кликс", министри Елмедин Конаковић, Зукан Хелез, Севлид Хуртић, Един Форто и Сташа Кошарац.
Министарство безбједности БиХ и на данашњој сједници, као и на неколико претходних, на дневни ред је стављало приједлог да се за замјеника директора СИПА именује Драган Андрић.
Ова позиција је упражњена након што је Савјет министара БиХ 23. октобра прошле године смијенио дотадашњег другог човјека СИПА Зорана Галића, који је у Хрватској гдје је, према ставу Тужилаштва БиХ, побјегао.
Осумњичени Зоран Галић је 8. јула 2024. године, у поподневним сатима, илегално прешао границу БиХ, те, како га терете, побјегао у Хрватску, гдје се и сада налази. Галић је, подсјећања ради, осумњичен за злоупотребу положаја или овлаштења и примање дара у вријеме док је био директор Граничне полиције БиХ.
