Конаковић се није појавио пред судом

Пред Општинским судом у Сарајеву данас је за 3. октобар одгођена главна расправа по тужби против министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића у вези са нарко-картелом "Тито и Дино".
Расправа је одгођена јер се Конаковић није појавио због данашње сједнице Савјета министара која је заказана за 11.00 часова.
Јасмина Салтага, адвокат суспендованог инспектора ФУП-а Нермина Шеховића који је поднио тужбу, негодовала је због још једног отказивања расправе, те истакла да се стиче утисак да Конаковић намјерно избјегава рочишта.
Она је навела да је Конаковић знао када је рочиште и је требао обавијестити суд да неће моћи доћи.
Процес се води по тужби Шеховића.Ријеч је о полицајцу којег је Конаковић у више наврата помињао у негативном контексту што је тужилац оцијенио као притисак на свједоке, а у корист нарко-картела "Тито и Дино", наводе федерални медији.
Тужилаштво БиХ је у оквиру акције "Црна кравата два" издало наредбу Агенцији за истраге и заштиту БиХ (СИПА) да провјери финансирање странке Народа и правде /НИП/.
Ова наредба је издата због сумње да је ова политичка странка финансирана новцем који је припадао нарко-картелу "Тито и Дино".
