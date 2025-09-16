Logo

Посланици СНСД-а неће присуствовати обраћању Марте Кос

16.09.2025

14:05

Посланици СНСД-а неће присуствовати обраћању Марте Кос
Фото: Youtube screenshot

Посланици Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ неће присуствовати обраћању комесара за проширење ЕУ Марте Кос у Сарајеву, јер обраћања европских комесара нису била пракса у досадашњем раду Парламентарне скупштине.

Након што су обавијештени да је Косова, која долази у посјету БиХ, затражила да се послије састанка са члановима Заједничког колегијума обрати и посланицима и делегатима, из Клуба СНСД-а је речено Срни да су посланици те партије захвалили за позив и поручили да се неће одазвати.

- Захваљујемо на информацији у вези с најављеном посјетом комесарке Марте Кос БиХ - кажу у Клубу СНСД-а.

Имајући у виду број и учесталост посјета европских комесара и када би се испоштовала обраћања сваког од њих, у Клубу СНСД-а су оцијенили да би то постало готово једина обавеза.

- Поштујемо саму посјету, али ћемо остати досљедни свом ставу да овакав вид обраћања не треба бити пракса у институцијама БиХ - навели су из Клуба, а преноси Срна.

