Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

Извор:

АТВ

16.09.2025

13:20

Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак издао је налог, током састанка са директором Казнено – поправног завода Бијељина Миленком Гајићем и његовим замјеником Ником Сјерићем, да у року од 90 дана притворска јединица, наведене казнено-поправне установе, мора бити пресељена у нови и савремени објекат у Голом Брду код Бијељине.

Повод за ову одлуку су бројне притужбе и упозорења да стара притворска јединица у центру града није безбједна, јер постоји могућност да се из околних зграда и објеката могу снимати и фотографисати притворена лица.

Такав начин функционисања оцијењен је као озбиљан безбједносни ризик, не само за установу него и за грађане.

Новац

Економија

Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

Овом одлуком, требало би да трајно буде ријешен дугогодишњи проблем и подигнут степен заштите и контроле у једном од најважнијих казнено-поправних завода у Републици Српској.

"Ово је питање безбједности свих грађана, али и заштите права притворених лица. Безбједност, законитост и ред немају алтернативу", поручио је Селак.

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

