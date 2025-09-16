Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

Извор:
Министар правде Републике Српске Горан Селак издао је налог, током састанка са директором Казнено – поправног завода Бијељина Миленком Гајићем и његовим замјеником Ником Сјерићем, да у року од 90 дана притворска јединица, наведене казнено-поправне установе, мора бити пресељена у нови и савремени објекат у Голом Брду код Бијељине.
Повод за ову одлуку су бројне притужбе и упозорења да стара притворска јединица у центру града није безбједна, јер постоји могућност да се из околних зграда и објеката могу снимати и фотографисати притворена лица.
Такав начин функционисања оцијењен је као озбиљан безбједносни ризик, не само за установу него и за грађане.
Овом одлуком, требало би да трајно буде ријешен дугогодишњи проблем и подигнут степен заштите и контроле у једном од најважнијих казнено-поправних завода у Републици Српској.
"Ово је питање безбједности свих грађана, али и заштите права притворених лица. Безбједност, законитост и ред немају алтернативу", поручио је Селак.
