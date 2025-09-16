Logo

Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

Извор:

АТВ

16.09.2025

13:15

Коментари:

0
Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста
Фото: ATV

На приједлог Федералног министарства развоја, предузетништва и обрта, Влада ФБиХ је донијела Одлуку којом је утврдила коначну листу корисника финансијске помоћи за јули 2025. године приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у ФБиХ, а с циљем одржавања постојећих радних мјеста у овој години.

Одлуком је утврђен и износ додијељених средстава, а у складу са Уредбом о мјерама финансијске помоћи приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у ФБиХ с циљем одржавања постојећих радних мјеста за 2025. годину.

policija rs 4

Хроника

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Саставни дио коначне листе је и листа корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.

Укупна средства за реализацију ове одлуке у износу од 4.805.650 КМ осигурана су у Буџету ФБиХ Федералном министарству развоја, предузетништва и обрта и додјељују се за 10.540 корисника.

pranje auta pixabay

Хроника

Човјека убила струја док је прао ауто

Дио средстава у износу од 712.550 КМ додјељује се за 984 корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.

Листу од 106 фирми можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Подијели:

Тагови:

poslodavci

pomoć

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nesreca Gradiska

Хроника

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

3 ч

0
Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

Друштво

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

3 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Више бањалучких насеља остало без струје

3 ч

0
Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

Регион

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

15

59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner