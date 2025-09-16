Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

Извор:
На приједлог Федералног министарства развоја, предузетништва и обрта, Влада ФБиХ је донијела Одлуку којом је утврдила коначну листу корисника финансијске помоћи за јули 2025. године приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у ФБиХ, а с циљем одржавања постојећих радних мјеста у овој години.
Одлуком је утврђен и износ додијељених средстава, а у складу са Уредбом о мјерама финансијске помоћи приватним послодавцима, обртима и осталим самосталним дјелатностима у ФБиХ с циљем одржавања постојећих радних мјеста за 2025. годину.
Саставни дио коначне листе је и листа корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.
Укупна средства за реализацију ове одлуке у износу од 4.805.650 КМ осигурана су у Буџету ФБиХ Федералном министарству развоја, предузетништва и обрта и додјељују се за 10.540 корисника.
Дио средстава у износу од 712.550 КМ додјељује се за 984 корисника којима је усвојен приговор на Одлуку о утврђивању коначне листе корисника финансијске помоћи за јуни 2025. године.
Листу од 106 фирми можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
