Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

Гранична полиција Босне и Херцеговине обавијестила је јавност да је саобраћај на улазној траци граничног прелаза Градишка (из правца Републике Хрватске) привремено обустављен због неопходних радова.
Обустава саобраћаја важи још данас и сутра, а радови су узроковали успорен проток возила на овом изузетно прометном прелазу, јавља БИХАМК.
Грађанима се до завршетка радова препоручује кориштење алтернативних граничних прелаза како би се избјегла већа задржавања и гужве.
За најновије информације о стању на граничним прелазима, савјетује се праћење саопћења Граничне полиције БиХ и кориштење службених апликација или веб страница са ажурним подацима.
