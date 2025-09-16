Logo

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

Извор:

АТВ

16.09.2025

12:45

Коментари:

0
Фото: АМС

Гранична полиција Босне и Херцеговине обавијестила је јавност да је саобраћај на улазној траци граничног прелаза Градишка (из правца Републике Хрватске) привремено обустављен због неопходних радова.

Обустава саобраћаја важи још данас и сутра, а радови су узроковали успорен проток возила на овом изузетно прометном прелазу, јавља БИХАМК.

Грађанима се до завршетка радова препоручује кориштење алтернативних граничних прелаза како би се избјегла већа задржавања и гужве.

За најновије информације о стању на граничним прелазима, савјетује се праћење саопћења Граничне полиције БиХ и кориштење службених апликација или веб страница са ажурним подацима.

Градишка

GP Gradiška

granica

обустава саобраћаја

гужве на граници

