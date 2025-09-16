Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

16.09.2025
12:14
Коментари:0
Прослављена одбојкашица Маја Огњеновић и бивши ватерполиста Данило Икодиновић важили су за један од најскладнијих парова на јавној сцени. Како Телеграф сазнаје, познати пар је недавно одлучио да стави тачку на брак дуг девет година.
Према информацијама до којих је Телеграф дошао, размирице између Данила и Маје биле су редовне посљедњих годину дана, али је пар успијевао да их превазиђе, све до овог љета када су одлучили да ставе тачку на њихову љубав дугу више од једне деценије.
Србија
Имате рок од седам дана: Власници земљишта добили упозорење
Како наводи извор, Маја Огњеновић и Данило Икодиновић су сјели и договорили се да се мирно разиђу. Одбојкашица је отпутовала сама у Италију гдје због спортских обавеза и борави, док је бивши ватерполиста остао у Београду. Од овог љета не живе под истим кровом.
Маја је са Инстаграма уклонила заједничке фотографије, али је оставила само једну која јасно имплицира да је брак са Данилом имао лијепе моменте.
Србија
Дијете (4) обуло патике и ишетало из вртића: Васпитачице га нису примијетиле
Ради провјере наведених информација, Данило Икодиновић је контактиран, али није одговарао на позиве.
Подсјетимо, Данило је прије Маје два пута био у браку. Из првог брака има ћерку Анреу, док из брака са Наташом Беквалац има кћерку Хану.
Са друге стране, Маја је прије Данила била у емотивној вези са кошаркашем Милошем Теодосићем.
Данило и Маја своју љубавну причу започели су прије тринаест година, а 31. децембра 2016. су изговорили судбоносно "да" далеко од очију јавности.
(Телеграф)
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму