''Муслимани у Крајини не одустају од усташке идеологије''

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) Ђорђе Радановић изјавио је Срни да муслимани у Крајини показују да не одустају од усташке идеологије и да никада нису прихватали другу вјеру.
Реагујући на застрашивање малобројних Срба у повратничким селима у општини Босански Петровац, Радановић је рекао да су и у Другом свјетском рату многи муслимани из Цазина, Бихаћа, Кладуше били уз покрет поглавника Анте Павелића.
"Њихови људи из Цазина и Бихаћа били су министри у влади НДХ. Њихове јединице су водили људе на Гаравице. Конкретно, мојих девет Радановића су одвели из Врточа, српског села које се налази између Бихаћа и Петровца", рекао је Радановић.
Према његовим ријечима, муслимани из Бихаћа дошли су 1. августа 1941. године у Врточе са причом да треба да раде на поправци пута и одвели су девет Радановића и још 40 људи из села на Гаравице и убили их.
"То су радили муслимани из Бихаћа, заједно са Хрватима", рекао је Радановић.
Ратним заставама такозване Армије БиХ и покличима "Алаху екбер" поново у ФБиХ покушавају да застраше малобројне Србе.
Колона са ратним симболима и застрашујућим узвицима, уз које су вршена ритуална убиства Срба одсијецањем главе, прошла је кроз српска повратничика села у општини Босански Петровац гдје су, како тврде организатори, 14. септембра обиљежавали 30 година од "ослобођења" те крајишке општине.
У колони је углавном била омладина која је уз провокације ишла баш кроз српска села, док их је предводила полицијска патрола.
