Отказано или одложено више од 1.000 летова, олуја јењава

27.12.2025

18:52

Фото: Tanjug/AP/Jon Cherry

Више од хиљаду летова је отказано или одложено усљед снијега у региону америчког сјевероистока и Великих језера у вријеме када су хиљаде људи кренуле на пут између Божића и Нове године.

Према подацима сервиса за праћење летова "Флајтавер", од синоћ је отказано најмање 1.500 летова.

Национална метеоролошка служба упозорила је на опасне услове за путовање од Великих језера преко сјеверног средњеатлантског дијела и јужне Нове Енглеске, уз могућност нестанка струје.

Метеоролози су рекли да се очекује да ће олуја ослабити до ноћас, преноси АП.

- Олуја дефинитивно јењава, јутрос је на сјевероистоку мало било сњежних падавина - рекао је Боб Оравец, метеоролог у Националној метеоролошкој служби са сједиштем у Мериленду.

У Њујорку је у посљедња 24 часа пало око 10 центиметара снијега, нешто мање од предвиђеног.

Оравац је рекао да се олуја брзо креће са сјеверозапада ка југоистоку САД, а највеће сњежне падавине у области Њујорка достигле су више од 15 центиметара у централном и источном Лонг Ајленду.

Даље на сјеверу, у Кетскилским планинама, пало је око 25 центиметара снијега.

