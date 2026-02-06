Logo
Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

06.02.2026

22:59

Фото: Tanjug / AP / Andreas Rentz

Правим спектаклом вечерас су у Милану и Кортини свечано отворене 25. Зимске олимпијске игре. Како смо раније најавили, Игре ће трајати до 22. фебруара, а одржаваће се на десет борилишта у три регије сјеверне Италије.

Свечана церемонија отварања Зимских олимпијских игара одржана је под мотом „Сањајмо заједно“, а Италија је свијету представила Игре које помјерају границе.

Поред плесача који су отворили свечаност на стадиону Сан Сиро, публика је имала прилику да види и тачку под називом „Фантазија“, у којој је главну улогу имала италијанска глумица Матилда де Анђелис.

Праву ерупцију одушевљења изазвала је главна звијезда вечери Мараја Кери, која је извела хит пјесму „Volare“.

Након формирања олимпијских кругова, услиједила је традиционална парада спортиста свих земаља учесница на овим Олимпијским играма.

На ЗОИ 2026. наступиће 2.871 спортиста из 92 земље, уз готово равноправну заступљеност полова. Одржава се 116 медаљских дисциплина у 16 спортова, укључујући алпско скијање, биатлон, хокеј на леду, клизање, скелетон, као и скијашко планинарење као нову олимпијску дисциплину.

