Почињу Олимпијске игре у Италији, све спремно за спектакуларно отварање

У Милану и Кортини вечерас се свечано отварају Зимске олимпијске игре. Како смо раније најавили, игре ће трајати до 22. фебруара, а одржаваће се на десет борилишта у три регије сјеверне Италије.

Организатори су припремили програм који спаја глобални гламур са италијанским поносом. Главна звијезда вечери биће америчка поп икона и петерострука добитница Гремија, Мараја Кери. Уз њу ће наступити и највећа имена италијанске музичке сцене. Двадесет година након што је пјевао на затварању Игара у Торину, на олимпијску сцену враћа се легендарни Андреа Бочели.

Прве медаље биће додјељене у суботу, 7. фебруара, у дисциплинама попут алпског скијања, скијашког трчања, ски скокова, брзог клизања и сноуборда.

На ЗОИ 2026. наступиће 2.871 спортиста из 92 земље, уз скоро равноправну заступљеност полова. Одржава се 116 медаљских дисциплина у 16 спортова, укључујући алпско скијање, биатлон, хокеј на леду, клизање, скелетон, скијашко планинарење као нову дисциплину итд.