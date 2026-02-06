Операција Београд: Колико вриједи један живот?

Извор:
АТВ
06.02.2026
20:53
'Операција Београд' је југословенски акциони филм из 1968. године у режији Жике Митровића.
Радња прати групу активиста, радника београдске фабрике шећера и жељезничке станице, који су добили задатак да ослободе совјетског официра који се налазио у обореном америчком авиону на путу ка састанку Велике тројке у Техерану.
Непредвиђене околности довешће главне ликове у тешку моралну дилему: спасити једног човјека или га жртвовати како би се спасили многобројни други људи.
'Операција Београд' субота у 21 час и 30 минута.

