Logo
Large banner

Операција Београд: Колико вриједи један живот?

Извор:

АТВ

06.02.2026

20:53

Операција Београд: Колико вриједи један живот?

'Операција Београд' је југословенски акциони филм из 1968. године у режији Жике Митровића.

Радња прати групу активиста, радника београдске фабрике шећера и жељезничке станице, који су добили задатак да ослободе совјетског официра који се налазио у обореном америчком авиону на путу ка састанку Велике тројке у Техерану.

Непредвиђене околности довешће главне ликове у тешку моралну дилему: спасити једног човјека или га жртвовати како би се спасили многобројни други људи.

'Операција Београд' субота у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

АТВ

најбољи филмови

домаћи филмови

викенд

Large banner

Више из рубрике

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Емисије

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

1 д

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Емисије

Битно: О високом образовању у Републици Српској

2 д

0
Битно: Регионални протест теретних превозника

Емисије

Битно: Регионални протест теретних превозника

3 д

0
У првом плану: Зоран Стевановић

Емисије

У првом плану: Зоран Стевановић

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Спектакл загарантован: Свечано отворене Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини

22

44

Централне вијести АТВ-а, 06.02.2026.

22

28

Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

22

21

Звезда пала послије драме у Арени

22

16

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner