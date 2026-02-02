У првом плану: Зоран Стевановић

Извор:
АТВ
02.02.2026
16:14
'У првом плану' овог уторка је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.
Разговараће о најзначајнијим инфраструктурним пројектима, стању путева, тендерима, безбједности саобраћаја, али и политичкој ситуацији у Републици Српској.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
