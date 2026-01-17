Logo
Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

АТВ

17.01.2026

20:35

Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

'Анонимни љубитељ Божића' је романтична комедија из 2021. године у режији Лекси Ђовањоли.

Радња прати најпродаванију ауторку, која крије љубав према Божићу након ружног раскида. Своју љубав могла би поново да пронађе када открије интернет страницу за оне који су безнадежно заљубљени у Божић – 'Анонимни љубитељи Божића'.

'Анонимни љубитељ Божића' недјеља у 22 часа и 30 минута.

Тренутно на програму

