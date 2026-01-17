Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

Извор:
АТВ
17.01.2026
20:35
'Анонимни љубитељ Божића' је романтична комедија из 2021. године у режији Лекси Ђовањоли.
Радња прати најпродаванију ауторку, која крије љубав према Божићу након ружног раскида. Своју љубав могла би поново да пронађе када открије интернет страницу за оне који су безнадежно заљубљени у Божић – 'Анонимни љубитељи Божића'.
'Анонимни љубитељ Божића' недјеља у 22 часа и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
