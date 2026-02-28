Logo
Авио-превозници отказали летове након напада на Иран

Извор:

СРНА

28.02.2026

11:07

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Њемачки авиопревозник "Луфтханза" обуставио је до 7. марта долазне и одлазне летове према Тел Авиву, Бејруту, те Оману, након што су Израел и Сједињене Државе покренули нападе на Иран.

"Луфтханза" данас и сутра обуставља летове из Дубаија, рекао је портпарол компаније.

jerusalim

Свијет

Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

Нискобуџетна авиокомпанија "Виз ер" саопштила је да до 7. марта обуставља све долазне и одлазне летове према Израелу, Дубаију, Абу Дабију и Аману.

"Авио-компанија пажљиво прати развој догађаја и остаје у сталном контакту са локалним и међународним властима, агенцијама за безбједност ваздухопловства, безбједносним органима и релевантним тијелима Владе", наводи се у саопштењу.

Напад Абу Даби

Свијет

Погледајте снимак пресретања ракете изнад Абу Дабија: Људи уживају на базену, а онда...

Катар је раније саопштио да због војног напада на Иран привремено из предострожности затвара свој ваздушни простор.

Тагови :

Израел Иран

napad

otkazani letovi

