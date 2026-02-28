Авио-превозници отказали летове након напада на Иран

Извор:
СРНА
28.02.2026
11:07
Коментари:0
Њемачки авиопревозник "Луфтханза" обуставио је до 7. марта долазне и одлазне летове према Тел Авиву, Бејруту, те Оману, након што су Израел и Сједињене Државе покренули нападе на Иран.
"Луфтханза" данас и сутра обуставља летове из Дубаија, рекао је портпарол компаније.
