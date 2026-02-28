Познате нове информације о здравственом стању Ивице Дачића

Извор:
Здравствено стање министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића за сада је стабилно, али је још незахвално давати било какве прогнозе с обзиром на то да је на респиратору, рекла је пулмолог у Клиничком центру Србије Весна Ћериман Крстић.
"Тек када пацијента усијпемо да одвојимо од респиратора и почне самостално да дише, можемо да дајемо даље прогнозе", рекла је Крстићева.
Она је навела да је прошло 60 часова од како је Дачић на респиратору и да је тешко рећи да ли има побољшања.
Додала је да се Дачићу раде и додатне анализе како би се видјело шта је узрочник упале плућа, као и да се шећер држи под конторлом.
"Стање може да се промијени буквално за десет минута, да стабилан пацијент то више не буде и обрнуто. Зато се и налази на интензивној њези, гдје има 24-часовну његу, под будним је мониторингом и то је кључно", рекла је Крстићева за ТВ Прва.
Министар унутрашњих послова и предсједник СПС-а Ивица Дачић у сриједу, 25. фебруара, хитно је хоспитализован у Клиници за пулмологију Универзитетског Клиничког центра Србије због обостране упале плућа.
