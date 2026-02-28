Logo
Познате нове информације о здравственом стању Ивице Дачића

Извор:

СРНА

28.02.2026

10:53

Коментари:

0
Ивица Дачић
Фото: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Здравствено стање министра унутрашњих послова Србије Ивице Дачића за сада је стабилно, али је још незахвално давати било какве прогнозе с обзиром на то да је на респиратору, рекла је пулмолог у Клиничком центру Србије Весна Ћериман Крстић.

"Тек када пацијента усијпемо да одвојимо од респиратора и почне самостално да дише, можемо да дајемо даље прогнозе", рекла је Крстићева.

Најновија вијест

Свијет

Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

Она је навела да је прошло 60 часова од како је Дачић на респиратору и да је тешко рећи да ли има побољшања.

Додала је да се Дачићу раде и додатне анализе како би се видјело шта је узрочник упале плућа, као и да се шећер држи под конторлом.

"Стање може да се промијени буквално за десет минута, да стабилан пацијент то више не буде и обрнуто. Зато се и налази на интензивној њези, гдје има 24-часовну његу, под будним је мониторингом и то је кључно", рекла је Крстићева за ТВ Прва.

izrael vojska

Свијет

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Министар унутрашњих послова и предсједник СПС-а Ивица Дачић у сриједу, 25. фебруара, хитно је хоспитализован у Клиници за пулмологију Универзитетског Клиничког центра Србије због обостране упале плућа.

Ивица Дачић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

Ивица Дачић упала плућа

