Хирурзи се посвађали на клиници, па услиједила жестока туча

Извор:
Телеграф
27.02.2026
19:17
Двојица хирурга жестока су се потукла на Клиници за дјечју хирургију у Приштини!
Инцидент се догодио још прије неколико недјеља, међутим, локални медији на КиМ су тек сада објавили снимак. Сукоб је наводно почео жестоком свађом на састанку да би кулминирао на ходнику и то пред колегама и медицинским особљем који су испрва били толико шокирани да им је требало времена да се приберу и раздвоје хирурге. На снимку се види да задају један другоме праве боксерске ударце да би се убрзо обојица нашла на поду у жестоком клинчу.
