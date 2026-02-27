Logo
Хирурзи се посвађали на клиници, па услиједила жестока туча

27.02.2026

Туча хирурга на клиници
Фото: Facebook/Screenshot

Двојица хирурга жестока су се потукла на Клиници за дјечју хирургију у Приштини!

Инцидент се догодио још прије неколико недјеља, међутим, локални медији на КиМ су тек сада објавили снимак. Сукоб је наводно почео жестоком свађом на састанку да би кулминирао на ходнику и то пред колегама и медицинским особљем који су испрва били толико шокирани да им је требало времена да се приберу и раздвоје хирурге. На снимку се види да задају један другоме праве боксерске ударце да би се убрзо обојица нашла на поду у жестоком клинчу.

Борачка организација Републике Српске

Република Српска

Јасна порука из Српске: 1. март прогласити Даном жалости

За сада није познато како је реаговало руководство кинике и да ли су хирурзи кажњени.

