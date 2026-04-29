Појавио се снимак напада ножем у Лондону: Двије особе повријеђене

29.04.2026 18:33

Фото: Printscreen/X

Снимак надзорне камере приказује тренутак када је мушкарац избоден у близини аутобуске станице у Голдерс Грину, у сјеверном Лондону, у случају који полиција истражује као могући антисемитски напад ножем у којем су двије особе јеврејске вјероисповијести завршиле у болници.

Према полицијским информацијама, двије жртве – једна у седамдесетим, а друга у тридесетим годинама – налазе се у стабилном стању. Полиција је ухапсила 45-годишњег мушкарца након што је савладан електрошокером, те наводи да се разматрају сви могући мотиви, укључујући и утврђивање поријекла и националности осумњиченог.

Снимак приказује како осумњичени прилази жртви и напада је, док пролазници покушавају да пруже помоћ. Полиција је саопштила и да је нападач покушао убости и полицијске службенике, али нико од њих није повријеђен.

Напад се догодио након низа паљевина на јеврејским објектима у Лондону у посљедњим седмицама, од којих се неки инциденти истражују и због могућих веза с Ираном, наводи полиција.

Британски премијер Кир Стармер описао је напад као “потпуно ужасан”, док је главни рабин Ефраим Мирвис поручио да је влади потребно више од ријечи како би се ефикасно супротставила мржњи овог типа.

напад ножем

Напад у Лондону

Више из рубрике

Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама

Свијет

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

2 ч

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Свијет

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

2 ч

0
Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

Свијет

Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

2 ч

0
Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

Свијет

Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

3 ч

0

  • Најновије

20

21

Крв се види из свемира, масакр у земљи која никога не интересује

19

57

Јокићи имају рецепт за успјех: Три генерације, четири деценије мљекарства

19

55

Ким Кардашијан "избацила" груди, али сви причају о рукама Луиса Хамилтона

19

38

Нови озбиљан скок цијене нафте

19

32

Пријаве на Јавни позив за капиталне инвестиције до 6. маја

