Појавио се снимак напада ножем у Лондону: Двије особе повријеђене

Коментари:0
Снимак надзорне камере приказује тренутак када је мушкарац избоден у близини аутобуске станице у Голдерс Грину, у сјеверном Лондону, у случају који полиција истражује као могући антисемитски напад ножем у којем су двије особе јеврејске вјероисповијести завршиле у болници.
Према полицијским информацијама, двије жртве – једна у седамдесетим, а друга у тридесетим годинама – налазе се у стабилном стању. Полиција је ухапсила 45-годишњег мушкарца након што је савладан електрошокером, те наводи да се разматрају сви могући мотиви, укључујући и утврђивање поријекла и националности осумњиченог.
Снимак приказује како осумњичени прилази жртви и напада је, док пролазници покушавају да пруже помоћ. Полиција је саопштила и да је нападач покушао убости и полицијске службенике, али нико од њих није повријеђен.
2 people have been stabbed by a Muslim in London.— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) April 29, 2026
The man is walking along with a knife & then launches at a man at a bus stop. pic.twitter.com/u2k9Mdn4YX
Напад се догодио након низа паљевина на јеврејским објектима у Лондону у посљедњим седмицама, од којих се неки инциденти истражују и због могућих веза с Ираном, наводи полиција.
Британски премијер Кир Стармер описао је напад као “потпуно ужасан”, док је главни рабин Ефраим Мирвис поручио да је влади потребно више од ријечи како би се ефикасно супротставила мржњи овог типа.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
20
21
19
57
19
55
19
38
19
32
Тренутно на програму